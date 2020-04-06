تقديم موعد التعقيم في مناطق أبوظبي الصناعية والعمالية ساعتين ‎

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عن تقديم موعد برنامج التعقيم الوطني ساعتين في المناطق الصناعية والعمالية في أبوظبي ليبدأ من الساعة 6 مساء لغاية الساعة 6 صباحاً.

وأهابت شرطة أبوظبي بالجميع، ضرورة الالتزام بعدم وأهابت شرطة أبوظبي بالجميع، ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل خلال فترات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني المعلمة إلا في حالات الضرورة والالتزام بالإجراءات الوقائية في إطار تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا /Covid-19/الخروج من المنازل خلال فترات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني المعلمة إلا في حالات الضرورة والالتزام بالإجراءات الوقائية في إطار تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا /Covid-19/وأهابت شرطة أبوظبي بالجميع، ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل خلال فترات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني المعلمة إلا في حالات الضرورة والالتزام بالإجراءات الوقائية في إطار تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا /Covid-19/.