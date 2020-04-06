%23 نسبة انخفاض حوادث مركبات «مواصلات الإمارات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «مواصلات الإمارات» عن تحقيق انخفاض نوعي في إجمالي عدد الحوادث المرورية المسجلة لمركباتها خلال عام 2019، بنسبة بلغت 23% مقارنة بنتائج عام 2018، على الرغم من تنامي عدد أسطول المركبات وازدياد المسافات المقطوعة، نتيجة لجهودها ومبادراتها في مجال السلامة المرورية.

وقال مدير عام «مواصلات الإمارات»، محمد عبدالله الجرمن، إن الشركة تواصل تبني خطط وإجراءات مدروسة وتطبيقها لضمان السلامة المرورية في مختلف أنشطتها وأعمالها، وتعمل على تطبيق معايير صارمة لتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان، أثناء تقديم خدمات النقل لمتعامليها، حيث تحتل السلامة قمة هرم منظومة قيمها المؤسسية، مشيراً إلى أنه يتم العمل على حساب مؤشرات الحوادث بشكل ربع سنوي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بشكل فوري.

وأوضح أن تقرير دراسات الحوادث المرورية، للعام الماضي 2019، كشف عن انخفاض نسبة الحوادث المسجلة التي يتحمل مسؤوليتها سائقو «مواصلات الإمارات» بمقدار 19% مقارنة بعام 2018، مبيناً أن الحوادث البسيطة شكّلت 37% والسطحية 58% من إجمالي الحوادث التي تسبب فيها السائقون. وأضاف أن حجم أسطول مركبات «مواصلات الإمارات» مع نهاية عام 2019، ازداد ليصل إلى قرابة 40 ألف مركبة.