حاكم الشارقة يوجه بعدم دفن ضحايا «كورونا» في «الصجعة»

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة بعدم دفن أيا من ضحايا مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في منطقة الصجعة بالشارقة، والتأكيد على أنه لم يتم دفن أيا من الضحايا في المنطقة المذكورة أو غيرها في الشارقة، بخلاف ما نشر أحد المغرضين لمقطع فيديو يدعي فيه أنه يتم الدفن في المنطقة.



ودعا المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الجمهور إلى توخي الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات والأخبار ما لم تكن صادرة عن المصادر الرسمية المعروفة في الدولة، لافتًا إلى أن الجهات الرسمية المختصة تتولى دورها وفق القانون إزاء الأشخاص الذين نشروا هذه المقاطع.