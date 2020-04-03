«إسلامية دبي» تنفي صحة رسالة جمع التبرعات لسكان «الراس»

المصدر: أمين الجمال ـ دبي

نفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، صحة الرسالة المتداولة بشأن جمع التبرعات لسكان منطقة الراس، في إمارة دبي، مشددة على ضرورة أن يحصل كل من يريد جمع تبرعات، على تصريح خطي من الدائرة أو التوجه إلى الجمعيات الخيرية.



ودعت الدائرة، في رسالة نشرتها على «انستجرام»، أمس، المواطنين والمقيمين للتأكد قبل نشر أي بيان خاص بالتبرعات، عبر التواصل مع الدائرة مباشرة، من خلال قنوات التواصل المتاحة (الرقم الأرضي 800600 أو وسائل التواصل الاجتماعي) لثبوت صحة النشاط الخيري أو الحملة الخيرية.



وأشادت الدائرة بحرص الجميع على الوطن من خلال مدّ يد العون للمحتاجين، مؤكدة وجود التسهيلات كافة لإصدار التصاريح الخاصة بأي نشاط خيري.



كما شددت على ضرورة الالتزام بأحكام القانون، في ما يتعلق بعملية تنظيم جمع التبرعات، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.