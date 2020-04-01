"طرق دبي" تسمح باستخدام الحافلات الصغيرة شرط تقليص عدد ركابها

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

أكد مدير إدارة التخطيط والاعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات عادل شاكري لـ "الامارات اليوم" انه يسمح باستخدام الحافلات الصغيرة بشرط تقليص عدد ركابها التزاما بتطبيق المعايير والإجراءات المتخذة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال شاكري ان الهيئة لم تحظر استخدام هذه الحافلات الا انها قيدت الشركات المستخدمة لتلك الحافلات والزمتهم بضرورة تطبيق المعايير الوقائية اللازمة بحيث يمنع استخدام الحافلة بكامل طاقتها الاستيعابية وكذلك وجوب ترك مسافة آمنه بين الركاب داخل الحافلة.

وقال شاكري انه حرصا على صحة وسلامة الركاب وتزامنا مع الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا (كوفي 19)، نفذت هيئة الطرق والمواصلات العديد من التدابير الاحترازية وإجراءات النظافة والتعقيم المكثفة على جميع وسائل النقل العام، والتي تشمل كذلك خدمات النقل في القطاع الخاص وشركات السياحة، وتأتي هذه الجهود والتدابير للوصول إلى أقصى درجات الوقاية والسلامة العامة وضمان التباعد الجسدي بين الجمهور.

يذكر أن الهيئة قامت أيضا بإيقاف خدمة مترو دبي وبتقليص عدد مركبات الأجرة خلال الفترة الليلية التي يطبق فيها "برنامج التعقيم الوطني" من الساعة 8 مساءا وحتى 6 صباحا، حيث قصرت الهيئة طلب مركبات الاجرة، لتكون فقط من خلال تطبيقي "كريم" و "أوبر"، مضيفا ان الهيئة تحذر الركاب عبر رسائل نصية بوجوب استخدام مركبات الأجرة للتنقل عند الضرورة فقط، وذلك التزاما بالتعليمات المتخذة على مستوى الدولة بوجوب البقاء في المنازل.