رأس الخيمة لم تسجل أي مخالفة بحق الجمهور حتى الآن

المصدر: مصباح أمين_رأس الخيمة

قال القائد العام لشرطة رأس الخيمة،اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إن شرطة رأس الخيمة لم تسجل حتى الآن أي مخالفة بحق الجمهور خلال فترة برنامج التعقيم الوطني، وذلك نظراً لتعاون أفراد المجتمع مع برنامج التعقيم الوطني والالتزام الملموس من قبل الجميع، لافتا إلى أن مخالفة التعليمات الأمنية والصحية تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

وأوضح أنه نظراً لتمديد فترة برنامج التعقيم الوطني على مستوى الدولة حتى يوم الأحد المقبل ابتداء من تمام الساعة الثامنة مساءً وحتى تمام الساعة السادسة صباحاً، فإن القيادة العامة وفرت102 دورية في الميدان دعماً لخطط برنامج التعقيم الوطني في كافة طرق وأحياء إمارة رأس الخيمة، بما يضمن تعزيز مؤشر الشعور بالأمن والأمان ويسهل من مهام برنامج التعقيم الوطني.

وأضاف أنه سيتم تشديد إجراءات تقييد الحركة المرورية من الساعة 8 مساءً وحتى 6 صباحاً يومياً حتى 5 إبريل، موجهاً رسالة شكر لكل من دعم واستجاب لحملة #خلك_في_البيت، مناشداً كافة أفراد الجمهور باختلاف فئاتهم بالاستمرار في دعم برنامج التعقيم الوطني حتى يحقق البرنامج كافة أهدافه السامية، وأهمها تخطي هذه الأزمة دون خسائر بشريةمتمنياً الأمن والسلامة للجميع.

وأشار إلى أنه تم برنامج التعقيم الوطني غطى 100% من مناطق الإمارة خلال الثلاثة أيام الماضية وسيواصل البرنامج عمله أكثر خلال الأيام القادمة حتى الخامس من إبريل.