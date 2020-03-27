"إقامة دبي": "آمر" يتلقى 116 ألفاً و500 مكالمة في 9 أيام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تفعيل نظام العمل عن بعد لمركز الاتصال "آمر"، وذلك من يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020، ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم، وعليه يكون العمل على مدار الساعة وفق آلية العمل المعمول بها عن بعد للمركز تحقق أعلى مستويات الإنتاجية في العمل ، وجاء ذلك وفقاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي برفع نسبة تطبيق العمل عن بعد لتصل 100% في كل الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية بدبي اعتباراً من الأحد المقبل، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان أعلى مستويات صحة وسلامة المجتمع.

تعزيز أنظمة العمل عن بعد

وأكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جاهزيتها وتعاونها وسرعة استجابتها لإنجاح عملية التحول إلى العمل عن بعد، والعمل على تنفيذ قرارات الحكومة الرشيدة الساعية الى مصلحة الوطن والمواطن والحفاظ على الصحة العامة وتحقيق أعلى مستويات السلامة للمجتمع، وذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان أعلى مستويات صحة وسلامة المجتمع.

نحو 116 ألفاً و 500 مكالمة في 9 أيام

وكشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن مركز الاتصال " آمر " قد تلقى نحو 116 ألفاً و 500 مكالمة خلال الفترة 15 وحتى 23 مارس الجاري، بمعدل يومي يصل الى 15 الف مكالمة يومياً، وبنسبة كفاءة وصلت الى 81% على خطها الساخن 8005111،

تعاون وسرعة استجابة

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، أن نتائج مركز الاتصال "آمر" أظهرت الجاهزية والكفاءة العالية لكوادرها الوطنية القادرة على تقديم الأفضل دائماً، وأضاف أن إقامة دبي تعمل بكفاءة وفاعلية تكاتفاً مع مختلف الجهات الأخرى لتعزيز واستمرارية جودة الحياة لمجتمع الإمارات، تنفيذاً لرسالة القيادة الرشيدة في الجاهزية والاستعداد للتعامل مع كل الظروف والتكيف مع التغيرات.

وأشاد اللواء محمد المري بجهود فريق مركز الاتصال "آمر " في الرد على مكالمات المتعاملين وسرعة الاستجابة لهم، موجهاً لهم بضرورة مضاعفة الجهود وأهمية التفاني في العمل لضمان استمرارية تقديم خدمات ذات كفاءة عالية على صعيد العمل الحكومي بالمستوى الذي يليق بدولة الامارات.

من جهته، أوضح الرائد سالم بن علي، أن مركز اتصال "آمر" يرد على ملاحظات واستفسارات المتعاملين من داخل دولة الامارات العربية المتحدة وخارجها بمختلف اللغات، مشيراً إلى أن مركز الاتصال يتلقى ما يقارب 120 ألف مكالمة شهرياً، حيث يضم كادراً بشرياً مختصاً ومدرباً للرد بكل كفاءة وفاعلية في ما يتعلق بمعاملات إقامة دبي أو توجيه المتعامل للجهة المختصة في حال كان الاستفسار يتعلق بجهة أخرى.



تواصل

ودعت الإدارة متعامليها إلى استخدام الموقع الالكتروني gdrfad.gove.ae أو من خلال التطبيق الذكي GDRFA Dubai لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر ، وأوضحت في حين أنه يمكن للمتعاملين تقديم استفساراتهم بالاتصال بخدمة مركز الاتصال "آمر "على الرقم المجاني 8005111 من داخل الدولة أو على الرقم +97143139999 من خارج الدولة أو عبر البريد الإلكتروني gdrfa@dnrd.ae و amer@dnrd.ae