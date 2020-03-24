حاكم الشارقة: اجلسوا مع أبنائكم وطمئنوا قلوبكم بالقرآن

المصدر: الشارقة الإمارات اليوم

ناشد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المواطنين والمقيمين البقاء في بيوتهم، وعدم الاختلاط، والحفاظ على الأنفس والأبناء ورعايتهم، والتسلح بالقرآن الكريم لتطمئن القلوب، مؤكداً سموه أن ما يمر به العالم الآن هو محنة ستزول بفضل الله قريباً، وأعلن سموه عن حزمة مشروعات تطويرية في الإمارة، ومبادرات حكومية تدعم الوضع المالي للأفراد في الظروف الراهنة.

وأعلن سموه اعتماده حزمة مشروعات تطويرية في إمارة الشارقة، تضمنت مشروع إعادة بناء بنايات كلباء المتآكلة، كهدية من سموه لأصحابها، على أن يستغرق التنفيذ سنة، ومشروع تدوير المخلفات بمنطقة البردي، ليخدم مدينة خورفكان وكلباء ودبا والذيد، للوصول بالشارقة إلى "صفر مخلفات"، ومشروع صندوق تأمين صحي حكومي، للمواطنين غير المؤمن عليهم، وعددهم 101 ألف و300 شخص، بكلفة 760 مليون درهم سنوياً.