فيضان وادي نقب على منطقة الفحلين السكنية

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

تعرضت منطقة الفحلين السكنية لأضرار نتيجة فيضان وادي نقب على المنطقة ما أدى إلى دخول مياه الوادي إلى المنازل السكنية وإتلاف ممتلكات المواطنين من أثاث ومزارع ونفوق عدد من المواشي.

ورصدت "الإمارات اليوم" ارتفاع منسوب مجرى الوادي وانحرافه عن مساره وجريانه بقوة ما تسبب في جرف التربة أسفل المنازل ودخول مياه الطينية إلى غرف النوم، ما دفع المواطنين للخروج من منازلهم وطلب المساعدة من الجهات المختصة التي قامت بنقل عدد منهم إلى الفنادق بشكل مؤقت.

وكانت منطقة الفحلين السكنية شهدت في يناير الماضي فيضان وادي نقب تجاه منازل المواطنين، حيث قامت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، بتغيير مجرى وادي نقب إلى ثلاثة أفرع، من أجل تخفيف ضغط مجرى الوادي في حال تساقط أمطار غزيرة، وتفادي دخول المياه إلى منطقة الفحلين السكنية، وتضرر منازل المواطنين.

كما أعلنت الدائرة عن إنشاء حفرة تخزينية بمساحة 100 ألف متر مسطح، وبعمق 20 متراً، تستوعب مليوني متر مكعب من مياه الأمطار في منطقة وادي نقب، بهدف إيجاد حل دائم لفيضان مياه الوادي على المناطق السكنية.