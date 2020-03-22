حكومة الشارقة تفعّل نظام العمل عن بعد للموظفين بشكل كامل

المصدر: الشارقة – الإمارات اليوم

فعلت حكومة الشارقة نظام العمل عن بعد للموظفين بشكل كامل، باستثناء الموظفين الذين يتطلب عملهم الوجود في مقر العمل، في إطار حزمة الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، الدكتور طارق سلطان بن خادم، أنه بناءً على التوجيهات العليا، وحرصاً على سلامة أفراد المجتمع وموظفي حكومة الشارقة، فقد تقرر أن يتم تطبيق نظام العمل عن بعد لكل الموظفين، باستثناء الموظفين الذين يتطلب عملهم الوجود في مقر العمل، على أن يتم التناوب بين هؤلاء الموظفين أسبوعياً وبكادر وظيفي لا يقل عن 50‎%‎ وفقاً لحاجة العمل، مشيراً إلى أن حكومة الشارقة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن الحد من الانتشار.

وأوضح رئيس دائرة الموارد البشرية أن هناك حزمة من التعليمات والإرشادات ستصدر لضمان سير العمل بالكفاءة والجودة المطلوبة، إضافة إلى التعليمات والإرشادات الوقائية لمن يتطلب عملهم الوجود في مقر العمل.

وأكد بن خادم أن حكومة الشارقة حريصة على سلامة الموظفين والمتعاملين على حد سواء، وتسعى لتحافظ على استمرارية تقديم خدماتها بالجودة المطلوبة.