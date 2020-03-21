بالفيديو.. اكتشاف أسماك "بلطي" في بركة أمطار برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

كشف مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، الدكتور سيف الغيص، لـ "الإمارات اليوم"، عن اكتشاف أسماك من نوع "البلطي الموزمبيقي" في بركة مياه تكونت بفعل الأمطار التي سقطت على مدينة الرمس شمال إمارة رأس الخيمة.

وأوضح، أن البركة عبارة عن مياه راكدة تشكلت بفعل الأمطار وربما تكون المياه قد امتزج بها ما هو موجود في التربة، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون سمك "البلطي الموزمبيقي" قد نقل بفعل الانسان أو بفعل وجود منطقة يربى فيها هذا النوع من الأسماك أو تم نقل بيضها إلى المستقنع أو البركة المائية وفقست بداخله.

وأضاف، أن سمك "البلطي الموزمبيقي" من نوع الأسماك الذي يتغذى على أي نوع من الأكل إضافة إلى أنه سريع التكاثر، وكان أحد المواطنين قام بتصوير صياد من الجنسية الآسيوية أثناء قيامه بصيد الأسماك من البركة ونشره عبر مواصل التواصل الاجتماعي لمعرفة حقيقة وجود الأسماك في البركة.

اكتشاف أسماك "بلطي" في بركة أمطار برأس الخيمة#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/LZw3CPXMow — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 21, 2020