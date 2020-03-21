عجمان الرقمية تطلق مشروع "نظام النجوم" للخدمات الرقمية الحكومية

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة عجمان الرقمية مشروع نظام النجوم الخاص بتقييم جودة الخدمات الرقمية الحكومية في إمارة عجمان، بهدف زيادة كفاءة هذه الخدمات ورفع مستواها لتتوافق مع المعايير العالمية، إضافة إلى بناء منظومة تجربة متعاملين استثنائية.

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وقالت سعادة عهود شهيل مدير عام عجمان الرقمية: "يأتي هذا المشروع ضمن جهود الدائرة لتحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية، ويهدف إلى التأكد من جودتها وفق معايير موحدة على مستوى الإمارة، فضلاً عن تعزيز تجربة المتعاملين وزيادة نسبة رضاهم وتوفير أفضل التجارب لهم، إضافة إلى زيادة تبني الخدمات الرقمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة التحول الرقمي.. ومن هنا وضعنا منهجية عمل شاملة لتقييم مستوى الخدمات عبر قنوات تقديمها، متضمنةً معايير معينة وأهداف مدروسة، حيث ستتم عملية التصنيف وفقاً لنظام النجوم من (1) إلى (5) نجوم".

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وأكدت سعادتها أن الاهتمام بطريقة تقديم الخدمة لا يقل أهمية عن الخدمة نفسها، كذلك الاهتمام بزمن تقديمها، ومدى تحقيقها لسعادة المتعاملين، مشيرةً أن إطلاق المشروع يعد فرصة ثمينة يجب على الجميع استثمارها لمعرفة فاعلية الخدمات الرقمية وكيفية تحسينها، وما هي أبرز سبل التطوير في المستقبل.

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من جانبها أكدت دينا فارس مدير إدارة التحول الرقمي في دائرة عجمان الرقمية على أهمية مشروع "نظام النجوم" كونه ينبثق من الخطة الاستراتيجية للدائرة، ويواكب رؤية إمارة عجمان، لافتة أنه جاء في التوقيت المناسب، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم، والتي جعلت من وجود الخدمات الرقمية التي تتميز بالكفاءة والمرونة شيئاً ضرورياً، من أجل تلبية متطلبات المتعاملين في أي وقت ورغم أي ظرف.

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وكشفت عن تشكيل "فريق جودة الخدمات"، وهو فريق يضم عدداً من الخبراء الأكفاء والمحايدين، مهمتهم تقييم الخدمات الرقمية الحالية عن بعد وبمنظور المتعامل، موضحةً أن احتساب طريقة تقييم الخدمات يتم بناءً على عدد من المعايير، فللحصول على تصنيف 5 نجوم، يجب أن تكون النتيجة الإجمالية للتقييم من 91 إلى 100 بالمئة، وهذا يتطلب تطبيق كافة معايير الخدمات الرقمية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات، وإغلاق كافة الملاحظات الواردة في تقرير اختبار جودة الخدمات الرقمية، بينما إذا كانت النتيجة الإجمالية للخدمة أقل من 51 بالمئة فإنها لا تحصل على أي تصنيف.

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ويذكر أن الدائرة تعمل الآن على تحديد الخدمات، فيما سيشهد شهر أبريل عملية البدء بتقييمها، ومن ثم إعلان النتائج، حيث سيتم منح الخدمة شهادة "خدمة رقمية معتمدة" تتضمن عدد النجوم التي حصلت عليها، ويتم وضع هذه الشهادة على الموقع والتطبيق المستضيف للخدمة.