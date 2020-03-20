تجديد ملكية المركبات «عن بُعد» في أبوظبي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أتاحت وزارة الداخلية للمتعاملين إمكانية تجديد ملكية المركبات المنتهية من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، اعتباراً من بعد غد 22 مارس 2020، وذلك باستخدام التطبيقات الذكية بغض النظر عن المخالفات والحجز والنقاط المرورية، والفحص الفني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس المرور الاتحادي، الذي عقد برئاسة مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي رئيس المجلس، اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، بحضور نائب الرئيس، العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، وجميع الأعضاء.

كما ناقش المجلس موضوع فتح ملفات السائقين والدورات، ووجّه معاهد التدريب على مستوى الدولة، بالإسراع في عقد الدورات التدريبية عن بُعد خلال أسبوعين، مع تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية كافة، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، بتطبيق معايير الكشف الحراري، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الأخرى للعاملين والمتدربين.