بلدية الشارقة تجدد بطاقات المواقف العامة المنتهية في مارس مجاناً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تجديد اشتراكات المواقف العامة، التي تنتهي خلال شهر مارس بشكل مجاني حتى نهاية الشهر، في إطار حرصها على تقديم خدماتها للمتعاملين وفق أرقى المستويات، وبكل سهولة ويسر، ومراعاة العديد من الموضوعات التي تهم شريحة واسعة من الجمهور، في ظل الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها البلدية بالتعاون مع جميع الجهات الأخرى بشأن منع انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، أكد مدير عام البلدية، ثابت الطريفي، أنه يتم تقديم الخدمات بشكل إلكتروني منعاً للتجمعات في مراكز خدمة المتعاملين، إلا أن الخدمات التي تتطلب الحضور إلى المركز حددت البلدية إجراءات بديلة لإنجازها، ومنها خدمة تجديد اشتراكات بطاقات المواقف العامة، حيث قامت البلدية بتجديد جميع البطاقات التي تنتهي في مارس فقط إلى انتهائه، ولن تقوم بتحرير أية مخالفات للسائقين الذين تنتهي بطاقاتهم خلال مارس، ولم يستطيعوا تجديدها نظراً للتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها البلدية.

من جانبه، أكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، خالد بن فلاح السويدي، أن طلبات الاعتراض على المخالفات تم تحويلها إلى مركز الاتصال على الرقم 993 في الوقت الحالي، ضمن التدابير الوقائية أيضاً، حيث سيتم التعامل معها ومتابعتها جميعها من خلال المركز وإدارة المواقف العامة، كخطوة تهدف من خلالها البلدية إلى تقديم أرقى الخدمات والتسهيل على المتعاملين، ومتابعة جميع ملاحظاتهم، والعمل على إنجازها بالسرعة والدقة اللازمتين.