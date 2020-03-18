أبرز الإجراءات المتخذة في الشارقة للحد من فيروس "كورونا"

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

بذلت دوائر وهيئات الشارقة الحكومية جهود كبيرة خلال الأيام الحالية والماضية لمكافحة "كورونا" والحد من انتشارها عبر تنفيذ أكثر من 14 إجراء ومبادرة لحماية العاملين والمتعاملين من فيروس كورونا، وذلك من خلال التعقيم والتطهير المستمر لجميع المباني والمرافق التابعة لها وتوعية العاملين والجمهور بإرشادات الوقاية والتعليمات الصحية الواجب اتباعها.

وكانت من ضمن الإجراءات قرار بعض الدوائر الحكومية بالشارقة مثل دائرة الخدمات الاجتماعية وجمعية الشارقة الخيرية وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة الشارقة، إيقاف استقبال كافة المراجعين في مراكز خدمة العملاء التابعة لها، واستقبال طلبات المراجعين عن بعد بدل الحضور الشخصي والاكتفاء بتقديم الخدمات عبر التطبيقات الذكية ومراكز الاتصال والخط المخصص لتلقي المكالمات، إضافة إلى إطلاق مبادرة من قبل الشرطة للتحقيق عن بعد في كافة البلاغات والقضايا الواردة اليها.

واشتملت الإجراءات أيضاً على مواصلة بلدية مدينة الشارقة تعقيم وتطهير جميع أنحاء مدينة الشارقة باستخدام معدات ومعقمات ذات جودة عالية حرصاً منها على صحة وسلامة المجتمع.

وتضمنت الإجراءات استبدال دوائر حكومية أجهزة البصمة اليدوية بأجهزة حديثة تعمل بنظام بصمة الوجه عن بعد، وإلغاء بصمة الحضور والانصراف للعاملين في بعض الدوائر الأخرى، وتوزيع القفازات على المتعاملين والموظفين، ووضع المعقمات على جميع النقاط الخارجية للدوائر وداخل الأقسام وفي مراكز تقديم الخدمة وسعادة المتعاملين.

كما تم إغلاق جميع الشواطئ والحدائق في مدينة الشارقة كإجراء احترازي لمنع نقل أي عدوى، ومنع التجمعات، ونشرت التوعية بين أفراد المجتمع عبر المنصات الخاصة بها المختلفة للالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والصحية، إضافة إلى إغلاق جميع فروع المؤسسات الرياضية في الإمارة حتى نهاية مارس.

وألزمت الشارقة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل بارتداء العاملين فيها للكمامات والقفازات كإجراء احترازي للوقاية من انتقال أي عدوى، وأن يقتصر التواجد في الصالون أو المركز على الزبائن من متلقي الخدمة فقط، وعدم استقبال الزبائن الذين تظهر عليهم أعراض البرد والإنفلونزا، وعدم استقبال الزبائن في حال عدم التمكن من تقديم الخدمة لهم مباشرةً لانشغال العامل بتقديم الخدمة لزبون آخر، والطلب من الزبائن مغادرة الصالون فور الانتهاء من تلقي الخدمة، والامتناع تمامًا عن تقديم الضيافة.

ووجهت بإغلاق جميع دور السينما وحدائق الملاهي وصالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية وصالات كمال الأجسام وأندية اللياقة البدنية، وإلغاء الأعراس والحفلات، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.