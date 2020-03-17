بلدية دبي تلغي "البوفيهات" المفتوحة وتضع حداً أقصى لبيع الوجبات

المصدر: وجيه السباعي – دبي

ألزمت بلدية دبي كل المؤسسات الغذائية، في الإمارة، بثمانية ضوابط جديدة، أبرزها إلغاء البوفيهات المفتوحة، وعدم بيع أكثر من 50 وجبة في الطلبية الواحدة.

وتفصيلاً، وجهت البلدية تعميماً إلزامياً إلى كل المؤسسات الغذائية، حددت فيه ثمانية تعليمات جديدة، على الجميع الالتزام بها، تمثلت في "عدم بيع أكثر من 50 وجبة في الطلبية الواحدة، وعدم السماح للزبائن بالوجود في منطقة الانتظار، لتقليل عدد الأشخاص بالمؤسسة الغذائية".

وطالبت البلدية، أيضاً، بضرورة ألا تقل المسافة بين كل طاولة وأخرى عن مترين، والتركيز على زيادة عدد الطلبات الخارجية "مع اتباع إجراءات السلامة الغذائية"، واستعمال الأكواب والأدوات ذات الاستخدام الواحد عند تقديم الأغذية والمشروبات في المؤسسات التي توجد بها غسالات الأواني الآلية والتي تكون مستوفية لشروط درجات الحرارة المطلوبة، ويمكن استخدام الأطباق والأوراق العادية.

وشددت البلدية على ضرورة تنظيف وتعقيم الطاولات المستخدمة مباشرة بعد مغادرة الزبائن، وعدم السماح بدخول أي موظف أو زبون تظهر عليه أعراض الإنفلونزا، إضافة إلى إلغاء البوفيه المفتوح نهائياً.

وحذرت البلدية من مخالفة التعليمات السابقة، مؤكدة أنه ﺳتتم متابعة كل المؤسسات الغذائية، ﻣﻦ ﺧﻼل فرق اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام بها، وﺳتتم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ غير الملتزمة، وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻀـﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐذاء.