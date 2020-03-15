4 معايير لاختيار الوظائف الملائمة لـ"العمل عن بعد" في الدولة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، 4 معايير لاختيار الوظائف الملائمة للعمل عن بعد في الجهات والمؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية.

وذكرت الهيئة - على صفحتها الرسمية بموقع "انستغرام" - أن المعيار الأول يتمثل في أن تكون الوظائف ذات طبيعة قابلة للتجزئة، والثاني، أن تكون الوظائف قابلة للأتمتة، والثالث، أن تتطلب الوظائف مدخلات محددة يتم التعامل معها وفق أنظمة إلكترونية، بينما المعيار الأخير يرتبط بأية معايير أخرى تقررها الجهة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وأجازت الهيئة للجهات الاتحادية في ظل الظروف الطارئة، تطبيق العمل عن بعد على الفئات الوظيفية المعنية بالرغم من عدم توافر كل أو بعض الشروط الواردة في المعيار الأول (أن تكون الوظائف ذات طبيعة قابلة للتجزئة)، داعياً كل الجهات المعنية إلى الاطلاع على دليل تطبيق "العمل عن بعد" في الحكومة الاتحادية، والإرشادات الإجرائية في الظروف الطارئة، والذي أصدرته الهيئة أخيراً.