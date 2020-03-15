المري: «النقل والإنقاذ» تلعب دوراً إنسانياً في الاستجابة السريعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تفقد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأكد المري أهمية الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في خدمة المجتمع والعمل على إسعاده، من خلال دورها الإنساني المهم في عمليات الإنقاذ، والاستجابة السريعة مع الحوادث في مختلف أماكن حدوثها، مشيداً في الوقت ذاته بغرفة عمليات إدارة البحث والإنقاذ الجاهزة لمتابعة الحوادث المرورية اليومية، ومتابعة الفعاليات والمناسبات وإدارة الحوادث بشتى أنواعها ونطاق تغطيتها الأمنية لدوريات البحث والإنقاذ والمهمات الصعبة داخل الدولة.

واطلع على التطورات الحاصلة في الأنظمة الإلكترونية الذكية بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ، إلى جانب الاطلاع على تطورات العمل في غرفة الرقابة والتحكم لإدارة أسطول القوة بشكل ذكي، والتي تسهم في متابعة الدوريات عبر أنظمة إلكترونية حديثة تتيح عبرها النقل المباشر إلى الغرفة.

كما تفقد المري قاعة التدريب الجديدة بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والتي تحتوي على أنظمة التدريب الافتراضي الذكية في مجال الإنقاذ والتعامل مع مختلف أشكال الحوادث ومحاكاتها على أرض الواقع، موجهاً الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالعمل على صقل المعرفة ورفع كفاءة الموظفين، من خلال الفيديوهات التي تم تصويرها، في التعامل مع الحوادث وعمليات الإنقاذ.