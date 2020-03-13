ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي

المصدر: الشارقة-وام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي الذي وافته المنية صباح اليوم الجمع

وفيما يلي نص البيان : // بسم الله الرحمن الرحيم " يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 18 رجب 1441 هجرية الموافق 13 مارس 2020 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى أهل وذوي الفقيد وعموم آلِ القواسم الكرام، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان //.

وستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة مباشرة في مسجد الملك فيصل بمدينة الشارقة وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الجبيل على أن تتقبل التعازي في الفقيد للرجال والنساء في قصر الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي بمنطقة الرملة في الشارقة.