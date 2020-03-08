الفئة المستحقة للعلاوة الدورية للعسكريين في دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

قال رئيس لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية محمد سعد الشريف إن الفئة المستحقة للعلاوة الدورية للمنتسبين العسكريين في إمارة دبي للعام 2020 هي فئة المنتسب المتميز الحاصل على تقدير يفي بالتوقعات خلال تقييم العام الماضي 2019، لافتاً إلى أن اللجنة قررت صرف العلاوة بالتنسيق مع دائرة المالية بدبي، من القرار رقم 8 لسنة 2012 الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، المتعلق بإعتماد لائحة الرواتب والعلاوت والبدلات المستحقة للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، وتنفيذ لما ورد في القانون رقم (6) لسنة 2012م بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي.

وأوضح أن العلاوة تعتبر نوعا من المكافأة على أداء السنة الماضية، تخص الموظف المتميز عن غيره من الموظفين أصحاب الأداء المتدني، كما يُشترط لاستحقاق هذه العلاوة أن يكون المنتسب قد أكمل عاما في الخدمة.

وتفصيلاً قال الشريف إن فكرة العلاوة الدورية بمثابة مكافأة للمنتسب العسكري وفق نظام إدارة الأداء للمنتسبين العسكريين بدبي، ويُشترط لاستحقاق هذه العلاوة حصول المنتسب على تقدير أداء لا يقل عن (يفي بالتوقعات) مع ضرورة إكمال المنتسب سنة كاملة ومتواصلة في خدمة الدائرة، وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من مكونات الراتب، وتنقسم بين الراتب الأساسي والعلاوة العامة.

ونظرا لبقاء المنتسب سنوات عدة في رتبته قبل الترقية فتشكل هذه العلاوة زيادة في الراتب حتى تصل إلى مستوى مقارب للرتبة التالية، مما يضمن له زيادة في الراتب بشكل دوري حتى وصوله للرتبة التي تلي رتبته الحالية، وفي المقابل يضمن لجهة العمل تقليل الموازنة المطلوبة للترقية، نظراً لقرب راتب المنتسب بعد العلاوة الدورية من راتب الرتبة الجديدة عند الترقية.

وأضاف أن الأساس القانوني للعلاوة الدورية يرتكز إلى المادة (70) من القانون رقم (6) لسنة 2012م بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، والتي نصت على استحقاق العلاوة الدورية وفق شروط وضوابط، كما تجد هذه العلاوة اساسها من حيث القيمة من القرار رقم (8) لسنة 2012م باعتماد لائحة الرواتب والعلاوات والبدلات المستحقة للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي والصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكم إمارة دبي، والذي يحدد رواتب العسكريين المحليين في إمارة دبي وفق كل رتبة عسكرية، والعلاوة الدورية المستحقة لكل رتبة عسكرية، فهي تختلف من حيث القيمة باختلاف الرتب العسكرية، ولكن في الغالب تشكل نسبة مئوية من رتبة إلى أخرى.

وتابع أن العلاوة الدورية هي نتيجة لأداء العام السابق، وعليه فمن الطبيعي وكما نص القانون فإنها تكون في بداية العام الجديد بعد التأكد من تحقق باقي الاشتراطات، وعليه فإن تاريخ استحقاق العلاوة يكون في الأول من يناير 2020م، لافتاً إلى أن لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية تتولىالتنسيق بين الدوائر العسكرية و الدائرة المالية في إمارة دبي وذلك عند إعداد الباب الأول من الموازنة المالية وتوجيه الدوائر العسكرية بصرف العلاوة بعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية.

وحول آلية صرف العلاوة أفاد بأن لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية تقوم قبل نهاية العام بالإجراءات التنسيقية مع الدوائر العسكرية المحلية في إمارة دبي وتحديداً عند إعداد الموازنات للدوائر، حيث يتم تقدير القيمية المتوقعة لصرف العلاوة الدورية في السنة القادمة، وذلك بناء على أعداد المنتسبين ورتبهم وقيمة العلاوة لكل رتبة، ويتم بعدها التنسيق بين دائرة المالية بدبي لحكومة دبي واللجنة والتي تمثل الدوائر العسكرية في هذا الجانب، وبعد إقرار القيمة التقديرية في الموازنة وبعد إنتهاء الدوائر العسكرية من التقييم السنوي لأداء منتسبيها، يتم صرف العلاوة الدورية بناء على هذين الشرطين الذين حددهما القانون وهما: حصول المنتسب على تقييم أداء يفي بالتوقعات، وإكمال المنتسب لسنة كاملة ومتواصلة في خدمة الدائرة.

وعلى هذا الأساس قامت الأمانة العامة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية وبعد استيفاء الاشتراطات وبالتنسيق مع دائرة المالية بدبي لحكومة دبي بمخاطبة الدوائر العسكرية في الإمارة لصرف هذه العلاوة للمنتسبين العسكريين ممن توافرت فيهم الاشتراطات.

وما إذا كانت العلاوة الدورية تعد نوعاً من الترقية المالية، أفاد الشريف بأن قوانين وأنظمة الموارد البشرية للعسكرين في إمارة دبي لا تعرف مفهوم الترقية المالية كما هو بالنسبة للموظفين المدنيين في حكومة دبي إلا إن هناك تقارب في النتيجة المتحصلة و الأثر المترتب وذلك بزيادة مالية في الراتب الإجمالي للعسكرين و يكمن الفارق في أن الترقية المالية تكون فردية للموظف بينما العلاوة الدورية تشمل جميع العسكرين الذين تتوفر فيهم شروط استحقاق العلاوة ،وعلى هذا الأساس قامت الأمانة العامة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية وبعد استيفاء الاشتراطات وبالتنسيق مع دائرة المالية بدبي بمخاطبة الدوائر العسكرية في الإمارة لصرف هذه العلاوة للمنتسبين العسكريين ممن توافرت فيهم الاشتراطات.