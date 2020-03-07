«الداخلية» تطلق كتيب «كافح التسول» عبر تطبيقها الذكي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة بمكتب ثقافة احترام القانون، كتيب «كافح التسول» عبر تطبيقها الذكي (moiuae)، وذلك ضمن خدماتها التوعوية المجتمعية الذكية، التي تتيح قاعدة بيانات حيوية في المجالات الأمنية والمجتمعية والقانونية لكل مستخدمي التطبيق.

ويتضمن الكتيب الإلكتروني ومضات قانونية للتعريف بالتسول، والقوانين الخاصة بمكافحة هذه الآفة المجتمعية، وحالات العقوبات المرتبطة بهذه القوانين، وطرق الإبلاغ والتعامل السليم مع حالات التسول، ونصائح توعوية بست لغات (العربية، الإنجليزية، الهندية، الصينية، الفلبينية، الأردو، الماليالامية).

وقال مدير مكتب احترام القانون بوزارة الداخلية، العميد الدكتور عبدالله راشد الشامسي، إن الوزارة تعمل على توفير مادة توعية شاملة وحيوية في كل المجالات، ووضعها في متناول المجتمع بصورة ميسرة، متبعين أحدث التقنيات ووسائل التواصل المجتمعي.

وأضاف «نقدم حزمة شاملة من الخدمات الذكية في مجالات التوعية المجتمعية بمعلومات يقدمها عدد من الإدارات الشرطية، من بينها مكتب ثقافة احترام القانون، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وإدارة حقوق الإنسان، والشرطة المجتمعية الاتحادية، وتعمل الوزارة أولاً بأول على توسيع نطاق هذه التوعية».

وأفاد نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون، الرائد حمدان سهيل الحفيتي، بأن الوزارة حريصة على توسيع نطاق الموضوعات التي تستهدفها وفق برنامج زمني، وبالتنسيق مع حملات الوزارة الدورية التي تقوم بها، وقد أصدرنا كتيب مكافحة التسول بست لغات للوصول إلى كل الشرائح المجتمعية والجاليات التي تعيش على أرض الإمارات.

وأكد أهمية استثمار الوسائل التقنية والطرق التكنولوجية المتاحة للوصول لأكبر شريحة من أفراد المجتمع الإماراتي، ومخاطبة الأجيال والنشء بصورة ذكية تتناسب مع ميولهم.