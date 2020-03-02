تأهيل ضباط شرطة دبي لإدارة الحشود

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

اختتمت شرطة دبي دورة إدارة الحشود، التي تم تنظيمها في المدينة التدريبية بالروية للضباط من مختلف إدارات ومراكز شرطة دبي، تحت إشراف مدربين من جنوب إفريقيا، بالتعاون مع مدربي الإدارة العامة. وشهد نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي العميد خبير خليل عبيد البشري، ختام الدورة، بحضور نائب مدير الإدارة العامة للتدريب العقيد حسن ناصر عبدالرزاق، وعدد من الضباط والمشاركين في الدورة والمدربين.

وقال العميد البشري، إن الإدارة العامة حريصة على تبني هذا النوع من الدورات التخصصية ودعم جهود القائمين عليها، لتشكل إضافة كبيرة لشرطة دبي، ودورة إدارة الحشود التخصصية للضباط تؤهل الضابط لكي يكون لدية الإلمام الكافي في التعامل مع شتى الظروف، بالإضافة إلى حماية نفسه وحماية ممتلكات الناس، والاستعداد الدائم لكل موقف يحصل له أثناء تأدية واجبه، وهذا يأتي بتوجيهات ومتابعة القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، الذي يدعم بسخاء إقامة هذه الدورات المهمة.

واشتملت دورة إدارة الحشود على العديد من المحاور المهمة مثل تأهيل الضابط على عمل منهجية للتدريب، والتسلسل والخطوات التدريجية في استخدام القوة، وكذلك تأمين الأحداث والفعاليات، وكيفية التخطيط لإدارة الحدث وتقييم السيناريوهات.

وأشاد البشري بجهود المدربين، وحث مدربي الإدارة على بذل المزيد من الجهد والعطاء في التدريب، والاستفادة من الخبرات الأجنبية التي يتم التعاون معها، كما حث المنتسبين على الحرص والاستفادة من محاور الدورة، مطالباً بتنظيم المزيد من الدورات التخصصية للأفراد والضباط ومواصلة التدريب الدائم للمحافظة على المستويين العلمي والتدريبي.