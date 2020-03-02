استعدادات نهائية لإطلاق أعمال «الدولي للاتصال الحكومي 2020»

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، سعي إمارة الشارقة لتطوير قطاع الاتصال الحكومي من خلال إبراز أهميته باعتباره ضرورة إنسانية، لتحقيق تواصل أمثل بين الحكومة والجمهور وبين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي أسهم منذ انطلاق دورته الأولى في الارتقاء بهذا القطاع، ويعتزم استكمال مسيرته في تطوير آلياته وأدواته وتوجهاته على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال زيارته، أمس، إلى مركز إكسبو الشارقة لتفقد التحضيرات النهائية للدورة التاسعة من المنتدى، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وتفقد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، الاستعدادات واللمسات الأخيرة المتعلقة بانطلاق المنتدى، الذي يستضيف 64 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين، ونخبة من المفكرين العرب والخبراء الذين يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية.

واطلع على الأعمال الجارية والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب القاعات التي تم تجهيزها بأحدث الوسائل والأنظمة البصرية والصوتية، والمخصصة لاستضافة 57 فعالية، تتضمن جلسات حوارية وتفاعلية وخطابات ملهمة، وورشاً تدريبية ومنصات متنوعة.

والتقى رؤساء اللجان التنظيمية للمنتدى، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على جهودهم. كما ثمّن التنظيم الذي تتولاه الفرق الفنية، مؤكداً عزم الإمارة على تقديم دورة جديدة من المنتدى من حيث ابتكار المحتوى وعمق البحث، والقدرة على التأثير في قدرة المؤسسات والحكومات على التعامل مع واقع الاتصال، الآخذ في التغير بسرعات كبيرة وفي اتجاهات عدة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «نشهد اليوم الاستعدادات لانطلاق دورة نوعية ومميزة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تحمل محاور عدة بدل شعار واحد، لتؤكد أن الاتصال عملية شاملة يجب أن تستوفي عناصر مختلفة ومتنوعة، حتى يكون لها تأثيرها في الرأي العام المحلي والدولي، وأن الاتصال اليوم بات عاملاً حاسماً في استقرار المجتمعات ونجاح المؤسسات الرسمية والخاصة».

وذكر أن المحاور الأربعة تشمل ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة، والتكنولوجيا كممكن للمجتمعات، والاتصال عبر الثقافة، والرفاه الفردي والمجتمعي، مشيراً إلى أن هذه المحاور ترتبط بشكل وثيق باهتمامات الرأي العام للجمهوريين المحلي والعالمي.

نخبة من الخبراء

نجح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، منذ انطلاقه عام 2012، في تعزيز الاهتمام بالاتصال الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، وتطوير قنوات التواصل بين الحكومات والجماهير، من خلال استضافة نخبة من الخبراء والمتحدثين الذين يعرضون تجاربهم في هذا المجال، ويقدمون رؤاهم حول كيفية الارتقاء بالاتصال الحكومي، وزيادة كفاءته في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم في الحاضر والمستقبل.

سلطان بن أحمد القاسمي:

«الدورة الجديدة تحمل محاور عدة بدل شعار واحد، لتؤكد أن الاتصال عملية شاملة».

- المنتدى يستضيف 64 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين، ونخبة من المفكرين العرب والخبراء الذين يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية.





