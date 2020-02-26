أبوظبي تتصدى للجراد الصحراوي في «الظفرة»

المصدر: أبوظبي - وام

أجرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مسحاً لمناطق واسعة من المزارع في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة، حيث تم مكافحة بعض أسراب الجراد الصحراوي، وقام فريق المكافحة التابع لمركز إرشاد دلما، بالتعاون مع بلدية الظفرة برش المناطق التي يوجد فيها الجراد بالمبيدات الموصى بها.

ورفعت الهيئة حالة الاستعداد والتأهب القصوى لمواجهة أي مجموعات من أسراب الجراد الصحراوي القادمة من مناطق توالد الجراد في الجزيرة العربية وسواحل البحر الأحمر، مؤكدة استمرار عمليات المسح الشامل على مستوى إمارة أبوظبي، بالتعاون مع البلديات، خصوصاً المناطق الحدودية التي تدخل منها أسراب الجراد الصحراوي، حيث تجري الفرق الفنية التابعة للهيئة مسحاً شاملاً لمناطق المزارع، خصوصاً المناطق المتاخمة للحدود، في حين تكثف البلديات عمليات مسح الغابات وبقية المناطق التابعة لها.

وأكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة، الدكتور محمد سلمان الحمادي، جاهزية الهيئة واستعدادها الكامل للتعامل مع ظاهرة هجرة الجراد، ومكافحته بالطرق الآمنة والمبيدات الموصى بها، مشيراً إلى أن الهيئة شكلت فريق عمل يتابع عن كثب حالة الجراد المهاجر عبر الحدود، ويتولى التنسيق مع مختلف الهيئات الحكومية، والتدخل السريع، للحد من مخاطر الجراد على المزروعات وإنتاجية المزارع.

وقال: «تلقينا بعض الشكاوى التي تفيد بوصول مجموعات بسيطة من الجراد الصحراوي إلى إحدى المناطق الزراعية بالقرب من سواحل جزيرة دلما، حيث تم التعامل الفوري مع الشكوى، وتولى فريق من الفنيين مجهز بمعدات الرش اللازمة إجراء مسح شامل للمنطقة، بالتعاون مع بلدية الظفرة، وتمت السيطرة عليها ومكافحتها دون أن تلحق أضراراً تذكر بالمزروعات».

وأوضح أن مراكز الإرشاد الزراعي التابعة للهيئة، وعددها 27 مركزاً، تعمل على تقديم الدعم والمشورة الفنية للمزارعين، لحثهم على اتباع الأسس السليمة لحماية النباتات من مخاطر انتشار الجراد.

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مركزاً للإرشاد الزراعي تعمل على تقديم الدعم والمشورة الفنية للمزارعين.