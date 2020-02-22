توعية ميدانية لسائقي الشاحنات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي■الإمارات اليوم

قدمت إدارة مرور المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي توعية مرورية ميدانية لسائقي الشاحنات بضرورة القيادة الآمنة والالتزام بقوانين وأنظمة المرور، وتكثيف الضبط المروري للحد من أبرز المخالفات التي ارتكبوها أخيراً، ونتج عنها حوادث ضمن حملة «درب السلامة».

وقال رئيس قسم الضبط المروري، الرائد عبدالله القبيسي، إن حملات الضبط الميدانية ركزت على فحص سلامة إطارات المركبات ومخالفة السائقين المنتهية صلاحية إطارات مركباتهم، وحثهم على تبديلها وإجراء الصيانة الدورية، ومخالفة غير الملتزمين بترك مسافة أمان كافية خلف المركبات وغير الملتزمين بربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

وركزت الحملة على الحد من وقوف المركبات في الأماكن غير الآمنة على الطرق الخارجية، في حالة انحرافها على الطريق نتيجة لعطل فني وغيره وصدمها المركبات الأخرى أو الأشخاص المتواجدين خارجها، ما يتسبب في وقوع حوادث مرورية.