هيئة تنمية المجتمع تؤهل المتعاملين مع الأطفال أصحاب الهمم

المصدر: دبي - وام

نظم مركز دبي لتطوير نمو الطفل، التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، دورة تدريبية لتأهيل المتعاملين مع الأطفال من أصحاب الهمم، بما يشكل المرحلة الأولى في دمج الأطفال من أصحاب الهمم في منظومة التعليم النظامي، ويتيح فرصة أكبر لنجاح دمجهم في المدارس.

وتتضمن التدريبات معلومات متكاملة حول طبيعة الإعاقات، وخصوصية الأطفال من أصحاب الهمم ومتلازمة دوان وغيرهم، وأحدث الاستراتيجيات والفنون المثبت نجاحها للتعامل معهم. كما تتطرق التدريبات إلى أهمية الكشف والتدخل المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال في حال لم تتم ملاحظة ذلك من قبل الأسرة، والوسائل المعتمدة عالمياً لذلك، فضلاً عن مهارات واستراتيجيات تعديل السلوك والتعامل مع الأطفال ذوي فرط النشاط.

وبينت مديرة إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في الهيئة، مريم الحمادي، أن بناء قدرات المتعاملين مع الأطفال من أصحاب الهمم يشكل إحدى أهم مراحل الدمج والتمكين، ويأتي مباشرة بعد الكشف المبكر، مشيرة إلى أن تقديم هذا التدريب في مختلف الحضانات في دبي، يشكل أول مرحلة لدمج الطفل مع المحيط، ويلعب دوراً مهماً في بناء شخصيته ومهاراته وقدراته.

وقالت إن بناء القدرات للمتعاملين مع الأطفال، سواء في المدارس أو الأسر، إحدى المهام الرئيسة لمركز دبي لتطوير نمو الطفل، ويتضمن ذلك بناء وصقل معارفهم ومهاراتهم في مجال كيفية التعامل مع الأطفال.