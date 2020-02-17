%35 تخفيضاً على المخالفات المرورية في أبوظبي حتى ديسمبر المقبل‎

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفادت شرطة أبوظبي بأن قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبت في الإمارة خلال الفترة من 22 ديسمبر الماضي حتى 22 ديسمبر المقبل، تخضع لتخفيض 35%، بشرط قيام المخالفين بسدادها مبكرا خلال 60 يوماً من ارتكابها، وفي حال تجاوز هذه المدة يلزم أصحابها بدفع قيمة المخالفة كاملة.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية، التي بدأت تطبيقها أخيراً، يتم بموجبها تخفيض قيمتي المخالفات المرورية 35% وحجز المركبة 35% في حال رغبة صاحب المركبة شراء حجز المركبة، وذلك إذا بادر مرتكب المخالفة بسداد قيمتها خلال 60 يوماً من تاريخ المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة.

وأشارت إلى أن مبادرة خفض المخالفات المرورية 35% مستمرة لمدة عام، تنتهي في 22 ديسمبر 2020، داعية السائقين إلى الاستفادة من هذه المبادرة التي تستهدف تحفيزهم على الالتزام بالنظم والقوانين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات.

في سياق متصل، ذكرت شرطة أبوظبي أن مبادرة تخفيض قيمة المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة، قبل تاريخ 22 من ديسمبر الماضي بنسبة 50%، مع إلغاء عقوبتي حجز المركبة والنقاط السوداء، تنتهي في 22 من مارس المقبل.

وأوضحت أن التخفيض ينطبق على جميع المخالفات، باستثناء الواردة في جدول المخالفات الخطرة، ولا يشمل التخفيض كذلك ما يحكم به أو يتخذ بشأنه إجراءات من محاكم المرور أونياباتها.

وكانت شرطة أبوظبي أطلقت في وقت سابق مبادرة لتسهيل دفع المخالفات المرورية على السائقين إذ اتفقت مع بنوك أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، والمشرق، ومصرفي أبوظبي الإسلامي، الإمارات الإسلامي، على تقسيط مخالفات المرور المترتبة على السائقين لمدة سنة باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها دون احتساب أية فوائد على المستفيدين.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات تقسيط مبالغ المخالفات بسهولة، ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين، ويمكن دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية «سهل» المنتشرة على مستوى الإمارة.