»تيك توك» يحذف مقاطع لعبة «الجماجم«

المصدر: احمد عابد - ابوظبي

أبلغ ممثل شركة «تيك توك» في الإمارات «الإمارات اليوم» أن الشركة بصدد حذف مقاطع فيديو تروج لممارسة تحدي لعبة الجماجم، بعد انتشارها عالمياً في الأيام الماضية، وتشكل خطورة على حياة ممارسيها.

وأكد أن سلامة ورفاه مستخدمينا هي أولويتنا القصوى في «تيك توك»، مشدداً على أن الشركة لا تسمح بنشر أي محتوى يشجع أو يمدح أو يروّج لممارسات خطرة قد تؤدي إلى حدوث إصابات. وسنقوم بإزالة أي محتوى من هذا النوع يتم الإبلاغ عنه.

وحذرت إدارات مدارس خاصة اخيراً من ممارسة لعبة الجماجم داخل المدارس، وأرسلت رسائل تحذيرية إلى أولياء الأمور من ممارسة أبنائهم لعبة تحدي الجماجم skull breaker، التي انتشرت عالمياً، وتشكل خطورة بالغة على حياة الطلبة، لتسببها في إصابات مباشرة بالرأس، ونبهت إلى أنه حرصاً منها على صحة الطلبة، وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، فإنها ستتخذ العقوبات الصارمة، التي قد تصل إلى الفصل من المدرسة في حال ثبتت ممارسة هذه اللعبة من قبل الطلبة.

وانتشرت مقاطع فيديو عدة حول ممارسة اللعبة في مدارس خارج الدولة، واجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر أحدهم طفلًا يسقط على الأرض، بعد أن ركل صديقاه رجليه وهو يقفز في الهواء، ما أدى إلى ارتطام رأسه بالأرض بقوة.