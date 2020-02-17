تفعيل 5198 موقفاً سطحياً للمركبات في منطقتي العين مول والصاروج بالعين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أنه سيبدأ في الأول من مارس المقبل تطبيق المرحلة الثانية من نظام إدارة المواقف العامة في مدينة العين، وذلك بتفعيل 5198 موقفاً سطحياً بمنطقتي العين مول (شارع عثمان بن عفان) والصاروج (شارع زايد بن سلطان).

وفي هذا الصدد، أشار المركز إلى أن التفعيل سيشمل 830 موقفاً فرعياً في «حي الحصن»، و581 موقفاً فرعياً في حي المربعة، و2137 موقفاً فرعياً و158 موقفاً رئيساً في الكويتات، و1492 موقفاً فرعياً في النيادات.

وتتوزع المواقف الجديدة على القطاعات التالية: قطاع 8 ب (حي الحصن) الذي يحده من الشمال والشرق شارع زايد بن سلطان، ومن الغرب شارع الثالث، وبالقرب من واحة العين من الجنوب، وقطاع 13 (حي المربعة) الذي يحده من الشمال شارع شخبوط بن سلطان، ومن الجنوب شارع عثمان بن عفان، ومن الشرق شارع عمر بن الخطاب، ومن الغرب شارع حمزة بن عبدالمطلب، إضافة إلى قطاع 14 (الكويتات) الذي يحده من الشمال شارع عثمان بن عفان، ومن الجنوب شارع السلام، ومن الشرق شارع عمر بن الخطاب، ومن الغرب شارع زايد بن سلطان، وقطاع 15 (النيادات)، الذي يحده من الشمال شارع السلام، ومن الجنوب شارع خالد بن سلطان، ومن الشرق شارع عمر بن الخطاب، ومن الغرب شارع زايد بن سلطان.

إلى ذلك، أوضح مركز النقل المتكامل أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطته الرامية لتنظيم وإدارة مواقف المركبات في مدينة العين، وتوفير حلول طويلة الأمد لمواقف المركبات، تعزز انسيابية الحركة المرورية، وتسهم في الحد من حالات الوقوف الخاطئ، مشيراً إلى تداعياتها الإيجابية على القطاعات المرورية والمجتمعية والاقتصادية والبيئية، والتي من بينها: تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف المتاحة، والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، وتعزيز انسيابية حركة المرور، وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة، وتسيير أمور الجمهور في الحياة اليومية، ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في المدينة.

كما تسهم هذه الخطوة في تقليل زمن البحث عن موقف، وبالتالي تعزيز راحة المستخدمين، وتدعم تعزيز التوجه نحو استخدام وسائل النقل العام، وحماية البيئة من خلال تقليص الانبعاثات الناجمة عن عوادم المركبات، إضافة إلى الحفاظ على جمالية المظهر العام لمدينة العين وشوارعها، وكذلك توظيف قواعد بيانات مواقف في خدمة التخطيط العمراني والحضري والنمو السكاني، إلى جانب المحافظة على البنى التحتية من أرصفة ومرافق عامة، ودعم الخطط التنموية والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وبموازاة ذلك، دعا مركز النقل المتكامل أصحاب المركبات من سكان تلك القطاعات إلى استخراج تصاريح مواقف السكان عن طريق زيارة موقع المركز الإلكتروني www.itc.gov.ae، وذلك قبل بدء عملية التفعيل تجنباً للمخالفات، علماً بأنه سيتم تحديد مدة التصاريح بدءاً من تاريخ التطبيق الفعلي للخدمة.

الجدير بالذكر أن تصريح مواقف السكان يمنح لمستأجر أو مالك السكن إضافة إلى أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ممن هم قاطنون في نفس السكن كالأب والأم والزوجة والأبناء والأخوة والأخوات، بحد أقصى تصريحان لكل سكن، على أن يكون التصريح خاصاً بالمركبة وبالقطاع الكائن فيه السكن.

وتبلغ الرسوم السنوية لتصاريح مواقف السكان 800 درهم لتصريح المركبة الأولى، و1200 درهم لتصريح المركبة الثانية. كما يمكن أن تصدر التصاريح بشكل نصف سنوي، وبقيمة 400 درهم للتصريح الأول، و600 للثاني وذلك حسب المدة المتبقية بعقد الإيجار أو بناء على طلب المستأجر/ المالك، مع العلم بأن الرسوم مجانية للأسر المواطنة سكان الفلل، وبحسب التقارير الصادرة من المفتشين، وللمواطن قاطن الشقق أربعة تصاريح مجانية خاضعة لموافقة المركز.

أما الوثائق والمتطلبات اللازمة لإصدار تصاريح مواقف السكان، فهي مخطط الأرض للملاك وللمستأجرين، عقد إيجار موثق، صورة عن بطاقة الهوية، بطاقة ملكية المركبة، فاتورة المياه والكهرباء، ودفع الرسوم اللازمة. ويعطي التصريح الحق لصاحبه إيقاف مركبته في المواقف المتاحة في المنطقة التي يقطن فيها من دون أي رسوم إضافية.

علماً بأن ساعات تطبيق نظام «مواقف» تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الـ 12، من السبت إلى الخميس، حيث تنقسم المواقف إلى نوعين:

• مواقف رئيسة ذات اللونين الأزرق والأبيض، بتعرفة ثلاثةدراهم للساعة الواحدة، وبحد أقصى للوقوف أربع ساعات.

• مواقف فرعية ذات اللونين الأزرق والأسود، بتعرفة درهمين للساعة أو 15 درهماً لليوم. ولحاملي تصاريح السكان تم تخصيص مواقف من الساعة التاسعة مساءً إلى التاسعة صباحاً محددة بلافتة إرشادية و/ أو بخط أزرق لسكان القطاع الخاضع للنظام. أما المواقف في مناطق الفلل، فهي مخصصة لحاملي التصاريح من سكان الفلل فقط، ويمكن التعرف إليها عبر اللوحات الإرشادية الخاصة بها.

إلى ذلك، يكون وقوف المركبات مجاناً خلال أيام الجمعة والعُطَلات الرسمية ولأصحاب الهمم، كما تُعفى المواقف القريبة من المساجد من نظام المواقف المدفوعة، حيث يُمكن للمصلين إيقاف سياراتهم دون دفع الرسوم لمدة 45 دقيقة من بدء رفع الأذان.

وأكد المركز في ذات الوقت أن الوقوف بمحاذاة الرصيف المصبوغ باللونين الأصفر والرمادي، والوقوف في منتصف الطريق والوقوف المزدوج وكذلك الوقوف بشكل يعيق حركة المركبات أو المشاة في ممرات المشاة أو المداخل أو أمام فوهات الحريق ممنوع منعاً باتاً، لافتاً إلى وجود مفتشي مواقف في القطاعات المذكورة للتأكد من التزام الجمهور باتباع الأنظمة المتبعة في «مواقف»، وأن جميع المركبات التي توجد في حالة وقوف خاطئ في المنطقة ستقع تحت طائلة تطبيق مخالفات الوقوف الخاطئ.