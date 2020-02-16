«تنمية المجتمع»: إيواء كبار المواطنين في مركز الرعاية يخضع لشروط استثنائية

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أكدت مديرة مركز سعادة كبار المواطنين التابع لوزارة تنمية المجتمع في إمارة عجمان، حمدة الشامسي، أن المركز ليس لإيواء أو لإقامة كبار المواطنين إلا في ظروف وشروط استثنائية، مشيرة إلى أن دوره الأساسي أن يكون مركزاً اجتماعياً ورياضياً وثقافياً يجتمع فيه المسنون المقيمون مع عائلاتهم، من خلال زياراتهم للمركز ومشاركتهم في الأنشطة التي ينظمها المركز بشكل يومي.

وقالت إن المركز يعد الوحيد التابع لوزارة تنمية المجتمع ويقدم خدمات متكاملة للنزلاء ولكبار المواطنين المقيمين في منازلهم مع عائلاتهم والمسجلين في نظام رعاية كبار المواطنين التابع للوزارة، مشيرة الى أن المركز يقيم فيه حالياً بشكل دائم ثلاثة مسنين يعانون أمراض الشيخوخة والزهايمر، حيث يصعب عليهم التواصل مع الآخرين.

وأشارت الشامسي لـ«الإمارات اليوم» إلى أن المركز يقبل إقامة بعض المسنين وفق شروط استثنائية أهمها عيشه وحيداً بسبب عدم وجود عائلة له أو عائل أو أبناء أو أقارب يمكنهم رعايته خلال إقامته وحيداً بمنزله، وفي هذه الحالة يلزم ضرورة مكوثه في المركز لضمان سلامته واستقرار وضعه الصحي.

وتابعت أن الوزارة تنفذ برامج لرعاية كبار المواطنين على أساس الاهتمام بهم ودمجهم مع فئات المجتمع، وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة المختلفة التي تدعمهم نفسياً وصحياً، ومساعدتهم على بناء علاقة صحية وسليمة مع افراد أسرهم، ما يخدم في نهاية المطاف استقرار وتلاحم الأسرة والمجتمع.

وشرحت الشامسي أن خدمات المركز تتضمن خدمة الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، وكذلك العلاج الطبيعي والمهني الذي يقدم لكبار المواطنين غير المقيمين فيه يومياً، كل حسب حاجته، بالإضافة إلى تنظيم الرحلات الترفيهية والعلاجية لكبار المواطنين، واستقبال الزيارات من الأفراد وتنظيم الاحتفالات بالمناسبات المختلفة، واستقبال زيارات المدارس والمؤسسات المختلفة والجمعيات، لتوطيد علاقة كبار المواطنين بالمجتمع الخارجي.

وأشارت الى برنامج تأهيل مرافقي كبار المواطنين، الذي يقوم على تنفيذ ورش عمل تدريبية عملية لتأهيل مرافقي كبار المواطنين، ليكونوا قادرين على خدمتهم ورعايتهم وتوفير الأمن والسلامة لهم بالطرق السليمة.

وتابعت الشامسي أن الهدف من تطبيق البرنامج ضمان الامن والسلامة لكبار المواطنين من خلال تعريف المرافقين بأهم متطلبات كبار المواطنين والمشكلات الصحية الشائعة التي قد يتعرضون لها، وما قد يصاحبها من أزمات طارئة، وكيفية التعامل معها والوقاية منها بما يحقق لكبار المواطنين بيئة آمنة، وكذلك تعليم المرافقين كيفية التعامل مع كبار المواطنين من الناحية النفسية والصحية والغذائية.

وحول طرق تنفيذ البرنامج، أوضحت الشامسي أنه يتم تدريب المرافقين عملياً تحت إشراف فريق العمل وشرح أهمية وضرورة التعامل مع الشخص من كبار المواطنين بطريقة صحية أثناء ممارسة الحياة اليومية التي تشمل نظامه الغذائي وتناول أدويته وأنشطته الحركية.

وأضافت أنه يتم أيضاً استخدام وسائل الشرح الحديثة من عرض الأفلام واستخدام الأجهزة المساعدة الحديثة، لتعليم المرافق كيفية رعاية كبار المواطنين، مشيرة الى العمل أيضاً على توعية المُرافق بأكثر التغيرات التي قد تطرأ على الفرد من كبار المواطنين، وضرورة مراقبتها وتدوينها لعرضها على الاخصائيين.

39 طلب إقامة

بلغ عدد الطلبات التي قدمت إلى وزارة تنمية المجتمع للإقامة في مركز سعادة المواطنين خلال السنوات الخمس الماضية 39 طلباً، منها 14 طلباً عام 2015، و12 طلباً عام 2016، لينخفض العدد الى ثلاثة طلبات خلال العام 2017، ويعود للارتفاع الى ثمانية طلبات خلال العام 2018، فيما لم يتم استقبال أي حالات العام الماضي ليصبح العدد حالياً ثلاث حالات فقط.

شروط

تتضمن شروط إيواء كبار المواطنين في مركز سعادة كبار المواطنين، أن يكون من دولة الإمارات، وقد تجاوز عمره الـ60 عاماً، وألا يكون لديه عائل أو من يقوم بخدمته، وأن يثبت البحث الاجتماعي والطبي حاجته للإقامة في المركز.

- برنامج لتأهيل مرافقي كبار المواطنين ليكونوا قادرين على خدمتهم ورعايتهم.

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نزلاء دائمين فقط في مركز سعادة كبار المواطنين في عجمان.