شرطة أبوظبي تشارك في شهر الابتكار بـ «السوار الإلكتروني»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعرض إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، مشروع المتابعة الشرطية الإلكترونية «السوار الإلكتروني»، ضمن مشاركة مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في الدورة العاشرة من «مهرجان أبوظبي للعلوم 2020»، بالتزامن مع فعاليات «شهر الإمارات الابتكار»، تحت شعار «الإمارات تبتكر»، خلال الفترة من 30 يناير حتى السبت المقبل، على كورنيش أبوظبي.

وأفاد الرائد نصيب المنصوري، من إدارة المتابعة الشرطية المشرف على مشروع المراقبة الشرطية الإلكترونية، بأن شرطة أبوظبي أطلقت المشروع بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي، بديلاً عن الحبس، حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة، للوجود بها أو الامتناع عنها، بناء على حيثيات الأحكام القضائية وقرارات النيابة.

وذكر أن السوار الإلكتروني يتمثل في إلزام المحكومين الخاضعين للمراقبة الشرطية بالوجود في الأماكن المعينة وفي الأوقات المحددة، وفقاً للقواعد والشروط الواردة في الأحكام القضائية الصادرة من دائرة القضاء.