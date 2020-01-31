«طرق دبي» تطرح 300 رقم مميّز في مزاد إلكتروني

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح 300 رقم مميز رباعي وخماسي للوحات المركبات من فئات (A-B-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U)، وذلك في أول مزاد إلكتروني خلال العام الجاري.

ويبدأ التسجيل في المزاد اعتباراً من الأحد المقبل، فيما سينطلق المزاد في الساعة الثامنة صباح الأحد التاسع من فبراير المقبل، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وأفادت الهيئة بأنها تهدف من طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية إلى اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة، وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال المزادات، التي قد تمثل مناسبات ورموزاً وأحداثاً ومحطات مهمة في حياتهم.

وأضافت أن مزادات الأرقام المميزة تحظى بأهمية بالغة لديها، لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لافتة إلى سعيها إلى تنظيم المزادات وفق احتياجات السوق، وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين، والارتقاء بمستوى رضاهم. ويشهد الإقبال على هذه المزادات تنافساً إيجابياً بين المشاركين للحصول على هذه الأرقام المميزة. وأشارت إلى أن بيع الأرقام في المزاد يخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بقيمة 5000 درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين بأم رمول، والبرشاء، وديرة، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae، أو من خلال التطبيق «دبي درايف».

وأكدت الهيئة أن المزادات الإلكترونية تتسم بأهمية لدى شريحة كبيرة من الجمهور الذين يفضلون المشاركة فيها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها الهيئة. ولفتت إلى أنها خصصت فريق عمل من مركز الاتصال وزودته بالمعلومات المتعلقة بالمزاد، التي تُسهم في تقديم الإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف فئات المجتمع حول كيفية المشاركة أو الدفع من خلال الاتصال على الرقم 8009090.