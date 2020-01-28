شرطة أبوظبي تعدّل مواعيد زيارات «إصلاحية الوثبة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أدخلت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، تعديلاً على مواعيد زيارات النزلاء خلال الأسبوع في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية (الوثبة). وستكون مواعيد الزيارات يوم الأحد للزوّار من النساء والرجال الحاصلين على أذونات من النيابة العامة والمحامين حسب الشروط، من الثامنة صباحاً إلى الواحدة بعد الظهر، وتكون يوم الإثنين للزوار من الرجال والنساء على أن تكون بالتناوب أسبوعياً ما بين الرجال والنساء وتشمل القضايا الأخرى، وذلك خلال الفترة الصباحية من الثامنة صباحاً حتى الـ12 ظهراً، ومن الثالثة إلى الخامسة مساءً. وستكون يوم الثلاثاء للزوّار من النساء والرجال وتشمل قضايا المخدرات فقط وتكون بالتناوب أسبوعياً بين فئة الزوار وذلك خلال الفترة الصباحية من الثامنة لغاية الـ12 ظهراً، ومن الثالثة إلى الخامسة مساءً. وخصص يوم الأربعاء لزيارة السفارات والدبلوماسيين للنساء والرجال وتشمل جميع القضايا من الثامنة صباحاً إلى الواحدة بعد الظهر، أما يوم الخميس فتخصص لعنبر الجنايات من الثامنة صباحاً إلى الواحدة بعد الظهر على أن تكون بالتناوب أسبوعياً بين فئة الزوار. يُذكر أن يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، وأن تغيير أوقات الزيارات يقتصر على إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية «الوثبة».