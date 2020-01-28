المصدر: دبي-الامارات اليوم.

حافلات

طالب قراء يستخدمون الحافلات العامة في التنقل بتوعية السائقين بضرورة التمهل وتوخي الحذر، عند استخدام كبار السن للحافلة، إذ يجب أن يتأكد السائق من جلوس كبير السن قبل أن يبدأ قيادة الحافلة من جديد، وذلك تجنباً لسقوطهم.

حمامات

أثنى قارئ في مدينة العين على عمليات الصيانة والتأهيل التي تمت للحمامات العامة أخيراً، وطالب بأهمية مراجعتها بصورة دورية من أجل المحافظة عليها من سوء الاستخدام.

تسهيل

اشتكى متعامل مع مركز إسعاد المتعاملين (تسهيل)، في مركز المارينا التجاري في أبوظبي، مما وصفه بـ«الأسلوب غير الجيد» من إحدى الموظفات في المركز، أثناء تخليص معاملة له أخيراً.

مدارس

طالب مواطنون في الفجيرة بتوفير حل لبعض الحافلات المدرسية، التي تقوم بإنزال الطلبة بعد انتهاء الدوام المدرسي بعيداً عن منازلهم، خصوصاً أن الحافلة تستصعب الدخول إلى الحي، بسبب صيانة بعض الطرق الداخلية وضيقها.

مجموعات

لاحظ مدرسون أن مجموعات الأمهات على تطبيق «واتس أب» تحولت إلى أداة ضغط على المدرسة، ووسيلة للتحكم في اليوم المدرسي، إذ من خلالها تتفق الأمهات على القيام بخطوات قد تكون «غير مناسبة»، وتخالف رؤية الإدارة.

بنك

قالت متعاملة مع بنك أبوظبي الأول، إنها اتصلت بمركز الخدمة، وطلبت وقف بطاقة الخصم المباشر، لوجود محاولات لاستخدامها من طرف مجهول، وطلبت معرفة مصدر هذه المحاولات. ورغم مرور أسبوعين لم يتواصل معها أحد، على الرغم من تأكيد موظف خدمة العملاء على ذلك.

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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