«اجتماعية الشارقة» تطلق «مكعب التخطيط الأسري»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة عن إطلاقها «مكعب التخطيط الأسري»، الذي تم استحداثه بناءً على الخطة الاستراتيجية للدائرة، ومن شأنه المساعدة في تنظيم شؤون الأسرة وفق برامج وأنشطة محددة، وآليات معينة تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة، خلال فترة زمنية محددة.

وأفادت رئيسة قسم التوعية، ميثاء الكتبي، بأن الدائرة تسعى إلى ترسيخ قيم التوعية المجتمعية، من خلال التثقيف البنّاء الذي يعزز نشر ثقافة التخطيط الأسري، والذي يساعد أفراد الأسرة في الحفاظ على القيم الأساسية التي يجب على كل أسرة التحلّي بها وتعليمها لجميع أفرادها.

وقالت إنه تم ابتكار شكل المكعب كبوابة لتثقيف الأسرة، حيث يتكون المكعب من ستة أوجه تتماشى مع المحاور الأساسية الستة، ولكل محور أربعة عناصر تسهم في تعزيز تماسك الأسرة، وهي: «المحور الديني» و«المحور الاقتصادي» و«المحور التعليمي» و«المحور الصحي» و«المحور الاجتماعي» و«المحور المعيشي».