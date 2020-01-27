86 % نسبة انخفاض تعرفة النقل البحري داخل قناة دبي المائية

المصدر: هنادي أبونعمة ـ دبي

انخفضت أسعار تعرفة رحلات النقل البحري في مسار قناة دبي المائية من 15 درهماً للرحلة بين محطة وأخرى داخل المسار إلى درهمين، بقيمة انخفاض تصل نسبتها إلى 86.6%، بعد إجراء هيئة الطرق والمواصلات في دبي مراجعة لرسوم التنقل في القناة التي تم افتتاحها في نوفمبر من عام 2016.

وكان المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، صرّح لـ«الإمارات اليوم»، عن عزم الهيئة على مراجعة رسوم وسائل النقل البحري المستخدمة في قناة دبي المائية، ضمن خطة تطويرية شاملة لخطوط وخدمات النقل البحري.

وعكفت الهيئة، خلال العامين الماضيين، على وضع خطة تطويرية شاملة لمنظومة النقل البحري تنفّذ وفق ثلاث مراحل، وتشمل إضافة عدد من الخطوط في مناطق مختلفة، وتغيير وجهة بعض الخطوط الأخرى، لتتضمن الخطة تعديلاً في رسوم تعرفة الرحلات داخل القناة، وكذلك استبدال وسيلة التنقل بين محطاتها من الفيري إلى الباص المائي.

وكانت الهيئة عزت سبب الارتفاع النسبي في سعر تعرفة النقل في القناة، من وجهة نظر العملاء، إلى عدم وجود أعداد كبيرة من الركاب على خط قناة دبي المائية، نظراً لعدم اكتمال المنشآت والمشروعات على جانبي القناة خلال السنوات الأولى لإنشائها، وبسبب عدم معرفة الركاب بالخطوط آنذاك، الأمر الذي تبدل حالياً بارتفاع عدد الركاب مع اكتمال مشروعات المحال والمطاعم والفنادق التي يقصدها المقيمون والسائحون على طول القناة.

وتشغل الهيئة حالياً مسارين للنقل البحري داخل قناة دبي المائية، الأول للتنقل بالباص المائي، بأسعار تبدأ من درهمين للرحلة الواحدة، ويتكون المسار من خمس محطات تتضمن محطة الجداف، ومحطة «حي دبي للتصميم»، ومحطة «الواجهة المائية»، ومحطة «شارع الشيخ زايد»، وصولاً الى محطة «قناة دبي المائية».

وتسير الرحلات كل أيام الأسبوع وفق أربع مواعيد تبدأ الساعة 12:15 ظهراً، والساعة 5:45 مساءً، انطلاقاً من محطة الجداف باتجاه قناة دبي المائية، ورحلات تسير الساعة 3 عصراً والساعة 8:30 مساءً انطلاقاً من محطة قناة دبي المائية باتجاه محطة الجداف.

أما المسار الثاني، فيتم التنقل فيه بالعبرة وبالأسعار نفسها لكن بين ثلاث محطات فقط، تشمل محطة الواجهة المائية ومحطة مراسي ومحطة شارع الشيخ زايد، وذلك بدءاً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة الـ9:30، وبزمن تقاطر يعتمد على عدد الركاب الذي يحدد حسب الطلب على الخدمة.

وستتم خلال العام الجاري زيادة وسائل النقل البحري لتصبح باصين مائيين على خط المسار الأول، وثلاث عبرات على خط المسار الثاني، وذلك بهدف تقليل زمن التقاطر، وتلبية احتياجات مستخدمي الخدمات على الخطوط المذكورة.

درهمان كلفة الرحلة بين محطة وأخرى على قناة دبي المائية.