درهمان فقط تعرفة التنقل بين محطات قناة دبي المائية

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

انخفضت أسعار تعرفة رحلات النقل البحري في مسار قناة دبي المائية من 15 درهماً للرحلة بين محطة وأخرى داخل المسار الى درهمين فقط، أي بقيمة انخفاض تصل نسبتها الى 86.6%، وذلك بعد اجراء هيئة الطرق والمواصلات في دبي مراجعة لرسوم التنقل في القناة التي تم افتتاحها في نوفمبر من عام 2016.

وكان المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، قد صرح في وقت سابق لـ«الإمارات اليوم»، عن عزم الهيئة العمل خلال عام 2019 على مراجعة رسوم وسائل النقل البحري المستخدمة في قناة دبي المائية، وذلك ضمن خطة تطويرية شاملة لخطوط وخدمات النقل البحري.

وعكفت الهيئة خلال العامين الماضيين على وضع خطة تطويرية شاملة لمنظومة النقل البحري تنفذ وفق ثلاث مراحل، وتشمل إضافة عدد من الخطوط في مناطق مختلفة، وتغيير وجهة بعض الخطوط الأخرى، لتتضمن الخطة تعديلاً في رسوم تعرفة الرحلات داخل القناة، وكذلك استبدال وسيلة التنقل بين محطاتها من الفيري الى الباص المائي.

وكانت الهيئة قد عزت سبب الارتفاع النسبي في سعر تعرفة النقل في القناة، من وجهة نظر العملاء، إلى عدم وجود أعداد كبيرة من الركاب على خط قناة دبي المائية، نظراً لعدم اكتمال المنشآت والمشروعات على جانبي القناة خلال السنوات الأولى لإنشائها، وبسبب عدم معرفة الركاب بالخطوط آنذاك، الأمر الذي تبدل حالياً بارتفاع عدد الركاب مع اكتمال مشروعات المحال والمطاعم والفنادق التي يقصدها المقيمون والسائحون على طول القناة.

وتشغل الهيئة حالياً مسارين للنقل البحري داخل قناة دبي المائية، الأول للتنقل بالباص المائي، بأسعار تبدأ من درهمين للرحلة الواحدة، ويتكون المسار من خمس محطات تتضمن محطة الجداف، ومحطة «حي دبي للتصميم»، ومحطة «الواجهة المائية» ومحطة «شارع الشيخ زايد»، وصولاً الى محطة «قناة دبي المائية». وتسير الرحلات كل أيام الأسبوع وفق أربعة مواعيد تبدأ الساعة 12:15 ظهراً، والساعة 5:45 مساء، انطلاقاً من محطة الجداف باتجاه قناة دبي المائية، ورحلات تسير الساعة 3 عصراً والساعة 8:30 مساء انطلاقاً من محطة قناة دبي المائية باتجاه محطة الجداف.

اما المسار الثاني، فيتم التنقل فيه بالعبرة وبالأسعار نفسها، لكن بين ثلاث محطات فقط، تشمل محطة الواجهة المائية ومحطة مراسي ومحطة شارع الشيخ زايد، وذلك بدءاً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة الـ9:30، وبزمن تقاطر يعتمد على عدد الركاب الذي يحدد حسب الطلب على الخدمة.

وسيتم خلال العام الجاري زيادة وسائل النقل البحري لتصبح باصين مائيين على خط المسار الأول، وثلاث عبرات على خط المسار الثاني، وذلك بهدف تقليل زمن التقاطر وتلبية احتياجات مستخدمي الخدمات على الخطوط المذكورة.

يذكر ان الهيئة أطلقت في يونيو الماضي خطاً بحرياً عبر الفيري في إطار تجريبي خلال يومي الخميس والجمعة فقط، وذلك بهدف استكشاف مناطق الجذب السياحي، ورفع معدلات الإقبال على السياحة المائية بحيث يبدأ من محطة شارع الشيخ زايد للنقل البحري مروراً ببرج خليفة ودبي فستيفال سيتي، وخور دبي، والسوق القديمة، ومنطقة السيف، وسوق التوابل، وصولاً إلى شاطئ «لا مير» في منطقة جميرا، وانتهاء بنقطة البدء في محطة شارع الشيخ زايد للنقل البحري. وحددت تعرفة الراكب في الخط المذكور بـ50 درهماً للدرجة الفضية، و75 درهماً للدرجة الذهبية.