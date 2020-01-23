3 محطات متنقلة لسحب المياه المتجمعة في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكدت بلدية الشارقة لـ«الإمارات اليوم» خلال ملتقى الشارقة الثاني للهندسة الذي نظمته تحت عنوان «هندسة المستقبل»، أنها أنجزت ودشنت ستة مشاريع لإدارة الصرف الصحي خلال 2019 للارتقاء بالخدمات المقدمة، هي محطة الضخ المتنقلة «السد» التي تمتلك حالياً منها ثلاث تقوم بضخ 750 لتراً في الدقيقة، إذ استطاعت سحب كميات كبيرة من مياه الأمطار المتجمعة خلال فترة التقلبات الجوية التي شهدتها الإمارة، وساهمت في تقليل الأضرار التي قد تنجم عن تجمعات الأمطار خاصة في شوارع مليحة والمناطق الصناعية.

وتابعت أن من ضمن المشاريع التي أشرفت عليها إدارة الصرف الصحي محطة الري في منطقة البديع لري المزروعات على الطرق بأسلوب ذكي، وإنشاء وحدة للأشجار وتعليم أصحاب الهمم آليات الزراعة، ومشروع الري الذكي الذي يستخدم فيه حساسات عن طريق قياس نسبة الرطوبة في الأرض للمحافظة على كميات المياه، والمحطة المصغرة للصرف الصحي لتحسين المياه المعالجة وتنقيتها.

وبينت أن هدفها من تنظيم الملتقى للسنة الثانية تسليط الضوء على أبرز الحلول الذكية التي سيتم تطبيقها في المستقبل للارتقاء بكل الأنشطة المتعلقة بالهندسة التخطيطية والمعمارية والإنشائية، مبينة أنها نظمت على مدار يومين أكثر من 50 ورشة عمل ومحاضرات مختلفة استهدفت خلالها البلدية مختلف الفئات من طلبة المدارس والجامعات والمهندسين، إضافة إلى جلسات حوارية وأوراق عمل قدمتها البلدية بمشاركة جهات حكومية.

وأكد مدير عام بلدية الشارقة ثابت سالم الطريفي، أن الملتقى يعكس حرص البلدية على نشر خبراتها الهندسية لجميع المعنيين ومواكبة المستقبل وفق أفضل الطرق والمواصفات، واعتماد أفضل المواصفات والمعايير وتعزيز دور البلدية في العمل الحكومي المشترك، باعتبارها جزءاً من منظومة عمل حكومي متميزة تتكامل بها جميع الجهات الحكومية تحت مظلة التميز لتحقيق رؤى وأهداف الإمارة الباسمة التي باتت نموذجاً يحتذى به في جميع المجالات، خصوصاً مجال التشييد والبناء، فالنظام الهندسي في الإمارة يعكس العراقة والأصالة والحضارة والتطور، لذا تحرص البلدية على تكريس جهودها وتطوير منظومة عملها باستمرار والاعتماد على التحول الرقمي كمنظومة عمل أساسية لتقديم خدمات رقمية عالية المستوى.