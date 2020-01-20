الشارقة تنظم ملتقى لبحث "هندسة المستقبل" غداً

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي، تنظم بلدية مدينة الشارقة ملتقى الشارقة للهندسة تحت شعار "هندسة المستقبل"، لتسليط الضوء على أبرز الحلول الذكية التي سيتم تطبيقها في المستقبل للارتقاء بكافة الأنشطة المتعلقة بالهندسة الانشائية والمعمارية والتخطيطية وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وسيقام الملتقى في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات يوم غدا لمدة يومين، بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري وبمشاركة عدة جهات حكومية في الامارة تشمل مجلس الشارقة للتخطيط العمراني ودائرة الإسكان وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة.