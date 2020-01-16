«مجتمعية رأس الخيمة» تنشر الثقافة الأمنية بين الطلبة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أكد مدير إدارة الشرطة المجتمعية في رأس الخيمة بالإنابة، المقدم سعيد الخاطري، أن الإدارة حققت نجاحات وإنجازات فاقت المستهدف منه من حيث عدد المستفيدين من خدماتها التي أصبحت تتطور وتتقدم بفضل جهود العاملين فيها وخبراتهم لتحقيق أمن وسلامة المجتمع، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين، ونشر الثقافة الأمنية بين شرائح المجتمع عموماً، وفئة الطلبة خصوصاً.

وأضاف أن الإدارة تعمل على تحسين مستوى الوعي وإدراك المخاطر والتهديدات التي قد تحيط بالشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية للبناء والنماء، من خلال وضع خطة أمنية توعوية شاملة ترتكز على إعداد برامج تستهدف هذه الفئات المهمة، والعمل على المشاركة في مختلف المناسبات والفعاليات المجتمعية والوطنية والإنسانية، للمساهمة في إيصال رسالة مفادها التعاون مع الشرطة لتأسيس مجتمع متماسك يحافظ على مكتسبات الدولة.

وأفاد رئيس قسم الشرطة المجتمعية، الرائد راشد بلهون، بأن الإدارة نظمت العام الماضي 277 زيارة للجاليات والمجالس، و450 ورشة عمل ومحاضرات استهدفت الجمهور الخارجي والداخلي.