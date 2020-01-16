جبل جيس يكتسي باللون الأبيض

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

تساقط البرد الكثيف والمياه المتجمدة، مساء أول من أمس وفجر أمس، على جبل جيس في رأس الخيمة، مع انخفاض درجات الحرارة على قمة الجبل ووصولها إلى درجة الصفر، وهي أقل درجة حرارة سُجلت في الدولة.

ورصد مطاردو الإمطار من المواطنين بعدساتهم تراكم الثلوج فوق قمة جبل جيس، وتساقط الأمطار الغزيرة، حيث اكتسى جبل جيس باللون الأبيض، فيما تساقطت الصخور الكبيرة على طريق الجبل وأغلقت الطريق أمام المركبات، وتسببت الموجة الثانية من المنخفض الجوي في سقوط الأمطار الغزيرة وجريان الأودية، ومنها وادي النقب الذي تسبّب في عودة فيضان مجرى الوادي على منطقة الفحلين السكنية، ودخول مياه السيول مرة أخرى إلى منازل المواطنين.

وباشرت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، منذ بداية سقوط الأمطار، مساء السبت الماضي، في رصد الأضرار بالطرقات والمناطق السكنية، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإجراء صيانة عاجلة للطرقات، من خلال ردم الحفر وفتح الطرقات المتضررة، عبر تعبيدها بشكل مؤقت لفتح الطريق أمام المركبات.