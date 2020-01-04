شرطة دبي تسجل 297 قضية تزييف تجاري بقيمة 2.5 مليار درهم في 2019

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة، سجلت 297 قضية في جرائم تزوير وتزييف، بقيمة سوقية تقدر بمليارين و570 مليوناً و253 ألفاً و778 درهماً، خلال العام الماضي.

وأكد الجلاف أن شرطة دبي لا تدخر جهداً في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع شركائها لمكافحة المنتجات والبضائع المقلّدة، وتفتيش المحال وضبط المتورطين في قضايا التزييف والتزوير، وفق إجراءات أمنية تكافح انتشار كل البضائع التجارية المقلّدة بمختلف أنواعها، بما يحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية وملكيتهم الفكرية.

وأوضح أن الإدارة تعمل وفق توجيهات القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، ومتابعة مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، ويتبعون أفضل الممارسات والمعايير العالمية، للحدّ من مختلف الأساليب والأوجه التي تسبب ضرراً للشركات والأفراد، مؤكداً أن الإدارة تتعامل مع البلاغات الخاصة بتزوير وتزييف منتجات العلامات التجارية العالمية بكل حزم وجدية، حفاظاً على حقوق المستثمرين في الدولة.

وأشار الجلاف إلى أن جهود شرطة دبي في مكافحة العلامات التجارية المقلدة، أثمرت، أخيراً، إشادة ثماني شركات متخصصة من أصحاب العلامات التجارية العالمية، بالنتائج الإيجابية الفعالة في مجال مكافحة وضبط البضائع المقلّدة، أبرزها شركات أبل، ولويس فيتون، وريتشمونت، وتويوتا، وريكيت بنكايزر وغيرها.