"مواقف أبوظبي" مجانية غداً.. وتغيير طفيف في خدمات الحافلات

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، عن مجانية تطبيق رسوم المواقف السطحية في الإمارة، خلال فترة إجازة رأس السنة الميلادية، التي تبدأ من الساعة 00:01 من صباح يوم الأربعاء الأول من يناير 2020، وحتى الساعة 7:59 صباح يوم الخميس الموافق الثاني من يناير 2020.

ونوه المركز إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعاقة حركة المركبات، وإلى التوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثامنة صباحاً.

وأشار المركز إلى أن خدمة الحافلات ستعمل حسب الجدول الزمني ليوم الجمعة والعطل الرسمية، في يوم الأربعاءالموافق الأول من يناير 2020، دون أي تغيير. بينما الخدمتين رقم (65) و(67) فلن تصلا إلى منطقة الاحتفالات في جزيرة المارية، بسبب الإغلاقات على جسر شارع المارية وعلى جسر شارع حمدان بن محمد، من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في الاتجاهين، بتاريخ 31 ديسمبر، حيث يتم تحويل الخطوط إلى جسري شارع حمودة بن علي الظاهري وجسر شارع الريم بديلين، مع العلم أنه لن يتم إغلاق الشوارع داخل جزيرة المارية.

أما عن مواعيد عمل خدمات العبارات في إمارة أبوظبي، فستعمل حسب الجدول الزمني ليوم الجمعة والعطل الرسمية.

إلى ذلك أفاد المركز بأن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستغلق خلال فترة الإجازة يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير2020، على أن يستأنف العمل يوم الخميس الموافق الثاني من يناير 2020، وبهذه المناسبة يتمنى المركز للجميع عاماً سعيداً.