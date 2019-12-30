43 ساعة عمل من غير توقف لمترو دبي يوم وليلة رأس السنة

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

قررت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تمديد فترة عمل مترو دبي ليواصل خدمة الجمهور لمدة 43 ساعة من غير توقف يوم وليلة رأس السنة. وأعلنت الهيئة أن المترو سيعمل منذ الساعة 5 فجر يوم الثلاثاء 31 ديسمبر حتى الساعة 12 منتصف 2 يناير، وذلك لخدمة رواد الاحتفالات التي ستنظم في مواقع مختلفة من إمارة دبي، وذلك بعد أن كان مقرراً أن يعمل ليلة رأس السنة لمدة 24 ساعة.

ويعمل مترو دبي عادة في الأيام العادية لمدة 17 ساعة من السبت الى الأربعاء، من الساعة 5 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، فيما يعمل 18 ساعة خلال أيام الخميس والجمعة، وذلك من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 1 صباحاً في اليوم التالي.

وكانت لجنة تأمين الفعاليات في دبي قد حددت، أمس، مسارات وصول أفراد الجمهور إلى منطقة برج خليفة لحضور الاحتفالات من محطات المترو، حيث ستكون هناك ثلاث مسارات: المسار الأول من محطة برج خليفة، أما المسار الثاني فسيكون من محطة المركز المالي، حيث سيتم تخصيص قسم للعائلات المتجه إلى منطقة البوليفارد، فيما القسم الثاني للعزاب لمنطقة ساوث إيدج، أما المسار الثالث فسيكون للقادمين من محطة الخليج التجاري.

وسيعمل مترو دبي في جميع محطات الخط الأحمر والاخضر لخدمة الركاب المحتفلين بالمناسبة. وكانت الهيئة قد مددت أوقات ساعات عمل المترو يومي 27 و28 ديسمبر الجاري وذلك على الخط الأحمر من محطة الراشدية حتى محطة مركز دبي للسلع المتعددة من الساعة 5 صباحاً حتى 3:30 من صباح اليوم التالي، وكذلك في جميع محطات الخط الأخضر من الساعة 5:30 صباحاً حتى 3:30 من صباح اليوم التالي.

ويعد المترو من أكثر وسائل المواصلات العامة التي تشهد إقبالاً على استخدامها في التنقل خلال انعقاد الفعاليات والاحتفالات الكبرى في الإمارة. وكان آخر تلك الأحداث تحدي دبي للجري التي نقل فيها المترو أكبر عدد من مستخدمي وسائل النقل العام، وتمكن المترو خلال الفترة من الساعة الرابعة والنصف فجراً حتى الساعة العاشرة صباحاً، قرابة 60 ألف راكب من المشاركين في تحدي دبي للجري، إذ كان الوسيلة الرئيسة في حركة وصول المشاركين في التحدي لموقع إقامة السباق على شارع الشيخ زايد، حيث بلغت نسبة من نقلهم المترو من وإلى موقع الحدث 43%، فيما وصل 38% من المشاركين الى موقع السباق باستخدام المركبات الخاصة، مقابل النسبة المتبقية التي استخدمت مركبات الأجرة، أو وصلت للمشاركة مشياً.

يذكر أن الهيئة أتاحت للقادمين والمغادرين عبر مطار دبي الدولي الذين يستخدمون المترو إمكانية التنقل به والعبور من بواباته وهم يحملون حقيبتي سفر، وذلك تسهيلاً عليهم خلال أيام ذروة السفر بمناسبة الأعياد.