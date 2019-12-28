افتتاح تقاطع القدرة ولهباب الجديد في دبي‎

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم مشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع لهباب، الذي طورته من تقاطع منفصل إلى تقاطع مجسر يوفّر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، ليسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية على شارعي القدرة ولهباب، حيث يُعد الأخير محوراً استراتيجياً ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي تنفذها الهيئة، باعتباره طريقاً بديلاً للسائقين الراغبين في التوجه إلى شارع إكسبو ومنطقة جبل علي الصناعية والمناطق المجاورة لها، وكذلك للمتجهين إلى العاصمة أبوظبي والعكس دون الحاجة إلى الدخول في وسط المدينة، إضافة إلى جسر منفصل للدرّاجات الهوائية يعبر شارع لهباب.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، إن المشروع تضمن تنفيذ جسرين لطريق التجميع بجانب الجسرين القائمين، وتنفيذ الوصلات التي تخدم الحركة المرورية المتجه يميناً وشمالاً والدوران للخلف، وتوسعة الطرق المرتبطة بالتقاطع، كما شمل المشروع تنفيذ جسر للدرّاجات الهوائية أعلى التقاطع، إلى جانب أعمال الإنارة، وتصريف مياه الأمطار وتحويل وحماية الخدمات الموجودة أو المسارات المحجوزة لها، مشيراً إلى أن التقاطع الجديد يوفّر حركات مرورية.