شرطة عجمان تخصص 901 للحالات غير الطارئة

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

أفادت شرطة عجمان بتخصيص الرقم المجاني (901) للحالات غير الطارئة، والاستفسارات العامة والخدمات، لضمان إعطاء الأولوية في سرعة الاستجابة للمكالمات الطارئة والحالات الخطرة على الرقم (999)، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي، المتمثل في تعزيز الأمن والأمان، ودعماً لمؤشر الأجندة الوطنية، المتمثل بسرعة زمن الاستجابة للحالات الطارئة.

وقال مدير إدارة العمليات في شرطة عجمان، المقدم هشام عبدالله أبو شهاب، إن غرفة العمليات بشرطة عجمان وفرت خدمة الاتصال على الرقم (999) للحالات الطارئة، مثل الحوادث المرورية، والإبلاغ عن جرائم السرقة أو الاعتداء أو أي تهديد لسلامة الفرد، إضافة إلى الاشتباه في أي حالة أو ظاهرة أمنية.

وأضاف أن كل اتصال غير طارئ تستقبله إدارة العمليات على رقم (999) يكون سبباً في تأخر تقديم المساعدة إلى شخص آخر في خطر، ولتجنب هذه المخاطر أطلقت شرطة عجمان مركز الاتصال المجاني (901) المخصص للحالات غير الطارئة والاستفسارات العامة والخدمات.

وأشار أبو شهاب إلى أن الرقم (901) يقدم خدمات متعددة للجمهور، مثل الرد على الاستفسارات حول دفع المخالفات المرورية، أو شهادة بحث الحالة الجنائية، والاستفسار عن أرقام وعناوين إدارات ومراكز الشرطة، والاعتراض على المخالفات، وخدمات أخرى مرورية ومجتمعية وجنائية.