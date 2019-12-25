طرق وبنية تحتية لـ «محضر الييف» بـ 240 مليون درهم

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، وبلدية منطقة الظفرة، تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الطرق الداخلية والبنية التحتية للأراضي السكنية في محضر الييف بمدينة ليوا، على مساحة تبلغ 185 هكتاراً، بكلفة تقدر بـ240 مليون درهم، والمشروع يخدم 231 قسيمة سكنية جديدة، ومسجدين، و10 حدائق ومسطحات خضراء، متضمناً تجهيز البنية التحتية وشبكة الطرق ومسارات الخدمات.

وقال الجانبان إن مشروع منطقة الييف يشمل تنفيذ أعمال طرق داخلية رئيسة وفرعية، مع خدمات البنية التحتية الأخرى، مثل إنشاء شبكات للصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، وشبكات مياه الشرب، وإنارة الطرق الداخلية، وشبكات الري، ونظام مكافحة الحريق، ومحطات الكهرباء، وأرصفة المشاة، ومواقف السيارات، وغيرها.

ويعتزم الجانبان تسليم المشروع في شهر أغسطس من عام 2021، بحسب الخطة المعتمدة للإنجاز، والمقرر لها 24 شهراً، وفقاً لأرقى المواصفات وأعلى المعايير العالمية.

وأفادت بلدية منطقة الظفرة بأن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتوفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة، وتوطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته، والتي تترجمها توجيهات وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما يحظى المشروع بدعم ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ويواكب المشروع عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي بشكل عام، ومنطقة الظفرة على وجه الخصوص، إلى جانب أنه سيعزز منظومة البنية التحتية في محضر الييف بمدينة ليوا، وتوجد أرضية مثالية تسهم في تحفيز النمو السكاني والاقتصادي، عبر توفير مرافق خدمية أساسية تحقق متطلبات السكان، وتخدم القسائم السكنية في المنطقة.

وأفادت شركة «مساندة» بأن المشروع يشتمل على تنفيذ شبكة للطرق الداخلية، ومنها القيام بأعمال التسوية الترابية، بالإضافة إلى أعمال نقل وتمديد وإعادة تمركز لبعض خدمات البنية التحتية، مثل خطوط الكهرباء، وأعمال محطات التوزيع الثانوية، إلى جانب شبكة مياه الشرب، وشبكة الصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار.

وبينت أن المشروع يتضمن تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 24.7 كيلومتراً، ويشمل تمديد كابلات كهربائية بطول 122.5 كيلومتراً، إلى جانب بناء وتركيب خطوط مياه بأقطار مختلفة مع كل الملحقات بطول 26.1 كيلومتراً، فضلاً عن إنشاء شبكة صرف صحي بطول 17.02 كيلومتراً، لتغطية القسائم مع جميع الأصول، وإضافة عبارات مستقبلية بعدد 570 عبارة، إلى جانب نقل خطوط الخدمات المتعارضة مع الطرق، وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بطول 23.8 كيلومتراً، وكذلك تمديد خطوط الاتصالات بطول 24.8 كيلومتراً.

كما يتضمن المشروع إنشاء دوار جديد عند منفذ الطريق الداخلي (A-15) للمنطقة لكلا الاتجاهين ذهاباً وإياباً باتجاه نفق العبور، ما يتيح العبور لطريق E45.

وذكرت الشركة أنها تنفذ كل مشروعات الطرق والبنية التحتية التي توكل إليها بمعايير عالمية، وحسب اشتراطات الجهات الخدمية المعنية، مؤكدة حرصها على تحقيق أهداف خطة أبوظبي، نحو توفير بنية تحتية مستدامة تخدم مجتمع الإمارة واقتصادها، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وبما يجعل إمارة أبوظبي رائدة عالمياً في هذا المجال.

معايير سلامة عالمية

أكدت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، حرصها على مراعاة شروط الاستدامة البيئية في مشروع الييف، وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات، للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتخفيض استهلاك الطاقة، إلى جانب الحرص على مراقبة عمليات الجودة أثناء التنفيذ، واستعمال مواد مطابقة للمواصفات وفقاً للمعايير الدولية في الاستدامة البيئية، وكذلك تحقيق تطلعات المجتمع نحو إيجاد الطرق الآمنة ذات معايير السلامة العالمية، بما يتماشى مع الرؤية المستدامة للدولة.