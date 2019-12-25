%55.4 من أصحاب المركبات لم يستكملوا إجراءات تسجيل «التعرفة المرورية» في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشف استطلاع رأي أجراه، أخيراً، مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن 55.4% من المشاركين لم تُستكمل إجراءات تسجيل مركباتهم لدى نظام التعرفة المرورية الجديد، الذي يدخل حيّز التطبيق الفعلي في الثاني من يناير 2020، بسبب عدم تلقيهم رسائل نصية تتضمن «كود» تأكيد التسجيل، مقابل 44.6% من المشاركين تسلّموا «كود» التسجيل، ونجحوا في فتح حساب «التعرفة المرورية» لمركباتهم.

وفيما سجل عشرات المواطنين والمقيمين عدداً من الشكاوى، على صفحة حساب المركز على «تويتر»، بشأن صعوبة التعامل مع الموقع الإلكتروني لمركز النقل المتكامل، خلال فتح حسابات لتسجيل مركباتهم، فتحت دائرة البلديات والنقل باب التقدّم بطلبات الإعفاء من رسوم التعرفة المرورية أمام الفئات الأربع المعفاة من المواطنين.

وتفصيلاً، أفاد استطلاع رأي أجراه مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، على حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأن 55.4% من المشاركين لم تُستكمل إجراءات تسجيل مركباتهم لدى نظام التعرفة المرورية الجديد، الذي يدخل حيّز التطبيق الفعلي في الثاني من يناير 2020، بسبب عدم تلقيهم رسائل نصية تتضمن «كود» تأكيد التسجيل.

وبحسب الاستطلاع، الذي شمل مئات المواطنين والمقيمين المتفاعلين مع الحساب الرسمي للمركز، أكد 44.6% من المشاركين تسلّمهم الرسائل النصية الخاصة بـ«كود» التسجيل، ونجاحهم في فتح حساب «التعرفة المرورية» لمركباتهم.

فيما سجل عشرات المواطنين والمقيمين عدداً من الشكاوى على صفحة حساب المركز على «تويتر»، بشأن صعوبة التعامل مع الموقع الإلكتروني لمركز النقل المتكامل، خلال فتح حسابات لتسجيل مركباتهم ضمن نظام التعرفة المرورية الجديد، مطالبين بتبسيط إجراءات التسجيل، أو تقديم شرح وافٍ على الموقع، يتضمن آلية تسجيل المركبة وسبل مواجهة أي أخطاء محتملة.

وأكد أصحاب حسابات على «تويتر» أنهم لم يتمكنوا من التسجيل بنظام التعرفة المرورية حتى الآن، بسبب مشكلات تقنية في الموقع، على الرغم من تكرار محاولاتهم في أوقات متباعدة، لافتين إلى أنهم بمجرد القيام بالضغط على نافذة «ابدأ الآن» أسفل خدمة تسجيل التعرفة المرورية، تظهر لهم صفحة بيضاء، فيما ذكر عدد منهم أنه نجح في التسجيل، بعد أربع إلى ست محاولات على مدار أيام.

وأشار آخرون إلى أنهم أتموا خطوات التسجيل الأولية على النظام، وتمكنوا من فتح حسابات على الخدمة، لكن لم تصلهم رسائل إلكترونية تتضمن «كود» تسجيل المركبة، ما حال دون تسجيل مركباتهم إلكترونياً في النظام.

وذكرت فئة ثالثة أنها تمكنت من إنهاء خطوات التسجيل وتسلمت رسائل بـ«كود التسجيل»، لكنها بمجرد إضافة «الكود» ظهر لها عبارة «خطأ في التسجيل»، ما حرمها إتمام تسجيل المركبات على الرغم من فتح الحساب.

في المقابل، دعا المركز، رداً على تلك الشكاوى، المتعاملين الذين يواجهون مشكلات في نظام التسجيل الإلكتروني، إلى تكرار محاولاتهم بعيداً عن أوقات الذروة، مشيراً إلى أهمية الحرص على تحديث بيانات كل متعامل لإنجاز الخدمة بسرعة ويسر.

وذكر المركز أنه في حال عدم قدرة المتعامل على التغلّب على أي مشكلات في التسجيل، يجب التواصل مع مركز خدمة وإسعاد المتعاملين على الرقم 80088888، للرد على استفساراتهم وتقديم أشكال الدعم والمساعدة كافة.

من جهة أخرى، أعلنت دائرة البلديات والنقل فتح باب التقدّم بطلبات الإعفاء من رسوم التعرفة المرورية، أمام الفئات الأربع المعفاة من المواطنين، داعية المستفيدين من تلك الإعفاءات إلى التوجّه لأي من مراكز الخدمة وإسعاد المتعاملين التابعة لمركز النقل المتكامل في أبوظبي، لتعبئة نموذج طلب الإعفاء، وتقديم المستندات اللازمة، على أن يكون الإعفاء لمركبة واحدة فقط لكل متعامل، ويجدد سنوياً وفقاً للشروط ذاتها.

وأفادت الدائرة، على صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، بأن قائمة الفئات المعفاة تشمل «كبار المواطنين» الذين يعرّفهم القانون بأنهم كل مواطن يبلغ من العمر 60 عاماً، حيث يجب عليهم التوجه إلى أي من مراكز إسعاد المتعاملين، وتقديم بطاقة الهوية الرسمية ورخصة المركبة المسجلة باسم صاحب المعاملة.

وتضمنت القائمة «أصحاب الهمم» الذين يمكنهم التقدم بطلب إعفاء من رسوم نظام التعرفة المرورية، من خلال إبراز بطاقة الهوية الإماراتية وبطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع أو مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إضافة إلى ملكية المركبة الخاصة بهم أو أحد أقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية فقط.

انطباق الشروط

قالت دائرة البلديات والنقل إن «أصحاب الدخل المحدود» ينبغي أن يرفقوا بطلب الإعفاء وثيقة أو مستنداً رسمياً، لإثبات انطباق الشروط التي تحددها الجهات الحكومية المختصة لدعم ذوي الدخل المحدود في الدولة، مع تقديم بطاقة الهوية الإماراتية وملكية المركبة، مؤكدة أنه في ما يتعلق بـ«المواطنين المتقاعدين» يشترط أن يحمل المتقدم من المواطنين المتقاعدين، والذين ينطبق عليهم تعريف المتقاعدين، المعتمد لدى الجهة المختصة في الدولة، بطاقة تثبت انتماءه لهذه الفئة، مع إبراز الهوية الإماراتية وملكية المركبة.