«كهرباء الشارقة» تستعرض استراتيجية التحول الذكي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الخطة الاستراتيجية للهيئة لعام 2020، تعتمد على استخدام التكنولوجيا والحلول الرقمية والذكية، واستخدام البيانات، والقدرة على الابتكار والإبداع في التعامل مع المتغيرات، وتطوير القطاعات المختلفة، ومواظبة الاستثمار بالمستقبل، من خلال التركيز على التحول الذكي، والشراكات الاستراتيجية، وتبادل الأدوار التي لها مردود إيجابي على خطط الهيئة وتطلعاتها التنموية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة بحضور الدكتور المهندس راشد الليم، مع جميع العاملين بإدارة تقنية المعلومات والاتصال في ساحة الشهداء، وشارك فيها أكثر من 50 موظفاً، وتم خلالها طرح عدد من الأفكار المبتكرة لتطوير مجالات العمل بالهيئة، والمشروعات التي ستنفذها الهيئة في مجال تقنية المعلومات والتحول الذكي خلال عام 2020.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم أن الهيئة تحرص على أن تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتوظيفها في خدمة وتطوير منظومة العمل المؤسسي، والاستثمار في رأس المال البشري، من خلال التدريب والتطوير والتمكين، والاهتمام بتنمية وتعزيز المهارات والكفاءات النوعية التي تحتاجها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.