المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

تطوع المواطن سيف محمد الظفيري (56عاما) من سكان إمارة رأس الخيمة، أول من أمس في جمع النفايات ومخلفات الطعام التي تركها المتنزهون في منطقة الخران الطبيعية في إمارة رأس الخيمة، حيث استغرق الظفيري ست ساعات في تنظيف المكان وإعادته لطبيعته البيئية النظيفة.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للظفيري وهو يجمع النفايات من المكان.

بالفيديو.. مواطن يجمع نفايات زوّار البر ليحافظ على البيئة #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/x0Wcl3WQ4g — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 24, 2019

وتفصيلا قال الظفيري، لـ "الامارات اليوم"، " كنت أمارس رياضية المشي يوم الأحد الماضي في احدى مناطق البر الطبيعية الخضراء في منطقة الخران في مدينة رأس الخيمة وتفاجأت من كمية النفايات ومخلفات الطعام التي تركها المتنزهون في المكان يوم السبت الماضي، ما أثار استيائي من عدم اهتمامهم بالنظافة العامة وترك مخلفاتهم من أكل وأكياس وأكواب بلاستيكية في المكان بعد مغادرتهم المنطقة الطبيعية.

وأوضح، " ذهبت إلى المنزل وأحضرت معي عددا من الأكياس ذات الحجم الكبير المخصصة لجمع النفايات وطلبت من أحد العمال في منزلي الذهاب معي لمنطقة الخران لجمع النفايات وتنظيف المكان.

وأضاف، بدأت من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا في جمع مخالفات الطعام وأكواب البلاستيك، حيث تمكنت من تنظيف 70% من المكان لإعادته لمظهره الطبيعي كونها منطقة غنية بالحشائش الخضراء بفعل الأمطار التي سقطت الأسابيع الماضية على إمارة رأس الخيمة.

وأشار إلى أنه جمع أكثر من 20 كيسا كبيرا من النفايات، وأحضر معه "قالوصة" لتحميل أكياس النفايات في مركبته من الخلف، وذهب إلى مكب النفايات التابع لدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة وقام بوضعها في حاويات النفايات المخصصة لذلك، وتابع أنه قام بالعمل التطوعي حبا في وطنه ولشعوره بالإحباط من قيام بعض مرتادي المناطق الطبيعية بعدم الاهتمام بنظافتهم وإلقاء كل ما تم استخدامه على الأرض دون مراعاة للحياة الطبيعية أو لعمال النظافة الذين سيأتون من بعدهم لتنظيف المكان أو للطيور التي قد تضرر جراء انتشار النفايات وأكواب البلاستيك في المكان.

وأوضح أنه منذ أن تقاعد عن العمل باشر في تنفيذ الأعمال التطوعية من تنظيف المناطق البرية والطبيعية لخدمة بلاده، مشيراً إلى أن الاهتمام بالنظافة مسؤولية وطنية وليست فردية وأنه يجب على جميع أفراد المجتمع المشاركة في تنظيف المناطق البرية والطبيعية وحمايتها من التلوث.